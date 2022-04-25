Presidenciáveis parabenizam Macron por reeleição; Bolsonaro segue calado

Uma das propostas de Le Pen era diminuir a contribuição da França para o bloco europeu, sendo que ela já havia defendido, no passado, a adoção de uma política internacional nos moldes do "Brexit". Por compartilhar ideais representativos da extrema direita, ela é associada ao presidente Bolsonaro, embora já tenha dado declarações críticas sobre ele.

A senadora Simone Tebet, pré-candidata ao Planalto pelo MDB, disse que o Brasil precisa seguir "o mesmo caminho" que a França e defendeu "a democracia, a moderação e o diálogo". "Na França, forças democráticas, unidas, venceram. Celebremos, mas sem descanso, pois o vírus que ataca os ideais de liberdade e justiça da democracia ainda ocupa o pulmão e a mente de mais de 40% dos franceses", publicou.