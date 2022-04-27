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Podcast #97

Papo de Colunista conversa com o seu novo colunista

Abdo Filho assume no dia 3 de maio e ficará responsável por abordar os assuntos econômicos

Públicado em 

27 abr 2022 às 02:00

Colunista

O time de colunistas do Papo de Colunista está sendo reforçado por Abdo Filho, que será responsável pelos assuntos econômicos a partir de 3 de maio. O jornalista, entrevistado desta semana, começou em A Gazeta, em 2005, como estagiário do Gazeta Online. Foi repórter da CBN e, a partir de outubro de 2007, trabalhou na editoria de Economia de A Gazeta, onde atuou como repórter até fevereiro de 2015.
De 2015 a 2017, foi macroeditor de Economia, Política e Mundo do jornal A Gazeta. De 2018 até 2020, exerceu o cargo de editor-executivo. Em janeiro de 2021 assumiu como editor Regional de Jornalismo da TV Gazeta, onde ficou até o momento. Ele volta para a editoria de Economia de A Gazeta, agora como colunista.
Nesta quarta-feira (26), Abdo Filho conversou sobre a sua coluna com os colunistas e seus futuros parceiros Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Rafael Braz. O programa falou também sobre as últimas movimentações políticas visando às eleições de outubro.
O programa foi transmitido no site de A Gazeta e pelas plataformas digitais do jornal (Facebook e YouTube). Ele estará disponível também em podcast.
Abdo Filho, novo colunista de Economia de A Gazeta, é o convidado do Papo de Colunista
Abdo Filho, novo colunista de Economia de A Gazeta, é o convidado do Papo de Colunista Crédito: Arte A Gazeta

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