Evento no ES discute cenário econômico e futuro dos investimentos

Pandemia, guerra na Ucrânia, preço dos commodities subindo, inclusive do petróleo, e eleições no Brasil. Esses são alguns fatores que têm causado impacto na economia, não só nacional como mundial. E para discutir as estratégias e os próximos passos para o mercado financeiro, a Valor Investimentos realiza, no dia 28 de abril, o Valor Talks, evento que reúne especialistas econômicos e políticos para fazer uma análise aprofundada do atual cenário e indicar soluções, que terá transmissão pelo site A Gazeta.

Segundo o sócio-fundador e CEO da Valor Investimentos, Paulo Henrique Correa, este é um evento inédito e imersivo, com o objetivo de entender as consequências do atual cenário político, econômico e mundial para o futuro dos investimentos.

“Acreditamos que conexões geram grandes transformações e que, por meio de soluções financeiras, podemos melhorar a vida das pessoas. Com a expectativa de incertezas políticas, econômicas e externas, teremos decisões cruciais ao longo do ano para o país e o mundo”, afirma.

Entre os nomes que participarão do encontro estão: Paulo Gama, analista político na XP Investimentos; Júlio Fernandes, sócio e gestor multimercados macro na XP Gestão; Teco Medina, apresentador dos programas “Fim de Expediente” e “Hora de Expediente” da CBN; Pedro Jobim; economista-chefe e sócio fundador da Legacy Capital; Dyane Oliveira, vice-presidente comercial e responsável pelo relacionamento com investidores do J.P. Morgan Asset Management; e Bruno Cordeiro, sócio e gestor da Kapitalo Investimentos.

120 PESSOAS SERÁ A CAPACIDADE DE CONVIDADOS PRESENCIAIS

O evento será híbrido, iniciando às 8h, tendo dois painéis onde os especialistas se dividirão em temas. Com capacidade para 120 convidados no formato presencial, haverá uma plataforma virtual exclusiva para mais 500 participantes, que podem se inscrever pelo site www.valortalks.com.br.

PAINÉIS ECONÔMICOS

O primeiro painel terá como tema “Caminhos para o Brasil em 2022”. Segundo Correa, o atual cenário econômico em 2022 é bastante confuso, tanto para a economia doméstica, quanto para a internacional.

Paulo Henrique Correa: "Qualquer mudança muito brusca na dinâmica da economia global afeta o Brasil Crédito: Valor Investimentos/Divulgação

“Este será um ano desafiador e de muita volatilidade nos mercados. Existe uma preocupação muito grande com a inflação no Brasil e no mundo. Vemos os Estados Unidos com a maior inflação nos últimos 40-50 anos, acumulado 8,5% nos últimos 12 meses, num país que tem taxas de juros próximas a zero. E no Brasil, tem a questão de eleições, que ajuda a gerar mais incertezas para os mercados”, diz.

Já no segundo painel, o tema será “Mundo em 2022: como o Brasil (e o seu bolso) podem ser afetados”. Segundo o CEO da Valor Investimentos, o Brasil, pelo fato de ser um grande produtor de commodities, que são cotadas internacionalmente, tem sua economia bastante afetada pelas mudanças no cenário externo.

“Então, qualquer mudança muito brusca na dinâmica da economia global acaba afetando o Brasil. O mesmo vale para as questões de política monetária global. A partir do momento em que os Estados Unidos apertam muito sua política monetária e aumentam os juros, tendem a atrair mais capital para lá. E o Brasil, como país emergente, dependendo do nível de aceleração desse movimento, pode ser prejudicado por conta de um eventual fluxo de saída de recursos para os EUA buscando retornos mais elevados”, reflete.

Para ele, é importante a diversificação do portfólio de investimentos. “Por um lado, há a oportunidade de uma renda fixa mais alta, dado que as taxas de juros estão bastante elevadas. Mas se a inflação explode e o investidor tiver alocado em outras classes de ativo, inclusive no mercado de ações, a diversificação pode proteger seu portfolio e gerar também outras oportunidades de ganhos”, afirma.

SAIBA MAIS

VALOR TALKS

Data: 28/04

28/04 Horário: a partir das 8h

a partir das 8h Local: Hotel Golden Tulip Vitória e transmissão ao vivo, via plataforma exclusiva, para todo Brasil. Transmissão simultânea com o site A Gazeta

Hotel Golden Tulip Vitória e transmissão ao vivo, via plataforma exclusiva, para todo Brasil. Transmissão simultânea com o site A Gazeta Inscrições e informações: www.valortalks.com.br (vagas limitadas)

PROGRAMAÇÃO

8h às 9h: credenciamento

credenciamento 8h às 9h: café experience

café experience 9h às 9h15: abertura

abertura 9h15 às 10h30: Painel 1: “Caminhos para o Brasil em 2022”

Painel 1: “Caminhos para o Brasil em 2022” 10h30 às 11h40: Painel 2: “Mundo em 2022: como o Brasil (e o seu bolso) podem ser afetados”

Painel 2: “Mundo em 2022: como o Brasil (e o seu bolso) podem ser afetados” 11h40 às 11h55: momento para perguntas

momento para perguntas 11h55 às 12h: encerramento

SOBRE OS PALESTRANTES

Mediador: Thiago Goulart. Jornalista Econômico da Valor e Editor do portal de notícias do mercado financeiro VAI Investir.com.br.

PAINEL 1 - CAMINHOS PARA O BRASIL EM 2022

Júlio Fernandes: sócio e gestor Multimercados Macro na XP Gestão. Sócio do Grupo XP, ingressou no Banco BBM em 1995. Em 2000, passou a compor o time do BBM Asset Management, atuando na gestão de Renda Fixa internacional, local e derivativos. Em 2005, tornou-se sócio do banco e responsável pela gestão de renda fixa e câmbio do BBM Asset. Teve passagem pelo Itaú Asset de 2008 a 2010 e, posteriormente na GAP Asset Management de 2010 a 2015 como gestor de renda fixa e câmbio. Em 2016 ingressou na XP Asset como gestor de multimercados.

Luiz Gustavo Medina: apresentador dos programas “Fim de Expediente” e “Hora de Expediente” da CBN. Titular do quadro “O Assunto é Dinheiro”, que vai ao ar de segunda a sexta na rádio CBN, Teco Medina é formado em Finanças pelo Insper e atuou por mais de 20 anos no mercado financeiro.

Paulo Gama: analista político na XP Investimentos. Com experiência de quase 10 anos na cobertura política nacional. Atuou como repórter da Folha de São Paulo entre 2009 e 2017, em São Paulo e em Brasília. No jornal, foi um dos responsáveis pela cobertura "Painel". É formado em jornalismo pela USP com pós-graduação em comunicação pela Universidade Lyon, na França.

PAINEL 2 - MUNDO EM 2022: COMO O BRASIL (E O SEU BOLSO) PODEM SER AFETADOS

Bruno Cordeiro: sócio e gestor da Kapitalo Investimentos. Formou-se em 1998 em Engenharia de Produção pela PUC-Rio. Em 2005, tornou-se mestre em Finanças e Economia pela London School of Economics, além de possuir MBA em finanças pela FGV. Iniciou suas atividades no Banco BBM em 1998, onde trabalhou até 2008 e tornou-se sócio-executivo enquanto gestor da mesa proprietária de commodities. Posteriormente, atuou como gestor de Commodites and EM FX da Lentikia Capital, que fundiu suas operações com a BTG em 2009. Com a fusão, tornou-se diretor executivo responsável pela mesa proprietária de Commodities e Equity Commodities do Banco. Em 2014, fundou a Ciclo Capital em parceria com a Vinci Partners. Em 2017, uniu-se a Kapitalo.

Dyana Oliveira: vice-presidente comercial, responsável pelo relacionamento com investidores do J.P. Morgan Asset Management. Dyana possui na indústria de investimentos e no mercado institucional. Antes de entrar no J.P. Morgan, trabalhou durante seis anos na BlackRock Brasil, como responsável pelo relacionamento com investidores institucionais, atendendo a fundos de pensão, empresas, seguradoras, operadoras de seguro e RPPS. Trabalhou nas instituições Willis Towers Watson e Banco Alfa como client advisor. É graduada em Administração de Empresas pela PUC – SP.