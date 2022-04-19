Abdo Filho reforça o time de colunistas de A Gazeta

Abdo Filho, novo colunista de Economia de A Gazeta Crédito: Vitor Jubini

O time de colunistas de A Gazeta será reforçado a partir de 3 de maio com a entrada em campo do jornalista Abdo Filho, que assumirá a coluna de Economia do jornal. O leitor da coluna estará sempre muito bem informado sobre os negócios e a economia do Estado, mas, claro, sem esquecer de todos os fatores que de alguma forma influenciam o setor.

“Vai ser uma coluna com os fatos mais importantes dos negócios, da economia capixaba e sobre aquilo que impacta, positiva ou negativamente, os negócios e a economia do Espírito Santo . Vamos antecipar informações e dar os bastidores”, promete o jornalista.

O dinamismo da economia será acompanhado com lupa pelo colunista: “Serão várias publicações ao longo do dia, sempre num formato muito dinâmico e ágil. Vou fugir do engessamento da periodicidade; quem vai mandar é a notícia”.

A meta de Abdo Filho é oferecer informação com conteúdo relevante onde o leitor estiver. Para isso, as redes sociais serão uma ferramenta importante para a difusão das notícias econômicas. “Será uma coluna dinâmica e intensa, do ponto de vista do conteúdo, e, muito importante, com foco muito forte na boa distribuição do conteúdo. A informação vai chegar onde o leitor estiver - na capa de A Gazeta, nas redes sociais ou por meio das listas de transmissão do WhatsApp.”

"Em sua cobertura jornalística, A Gazeta sempre teve uma ligação muito forte com o desenvolvimento econômico do Espírito Santo. Está no propósito do site fazer um Estado melhor, levando informação de qualidade e relevância aos capixabas. Diante disso, fiz o convite ao jornalista Abdo Filho, que cobriu muitos anos a área e também foi editor desta temática, para voltar a atuar na área econômica do site" Elaine Silva - Editora-chefe de A Gazeta e CBN

A coluna vai dar espaço também para os setores tradicionais do PIB capixaba e para a nova economia, que já é forte no Estado e que vai avançar muito mais, incluindo a economia da inovação, das startups e das techs. “Importante destacar que a coluna vai ser um espaço muito conectado com esse novo momento da comunicação e da sociedade. Dinâmico, intenso, fluido, sem medo das mudanças e sempre próximo das possibilidades abertas pelos avanços da tecnologia”, destaca.

Para a editora-chefe de A Gazeta e CBN, Elaine Silva, Abdo Filho assume com um novo desafio: "Ele irá se aproximar ainda mais dos setores produtivos para dar visibilidade aos fatos que movimentam a nossa economia. E por estarmos no ambiente digital, iremos oferecer vários canais e formatos para que o leitor acompanhe essas notícias exclusivas e outros destaques que ele irá publicar. Ele irá se unir a um time de colunistas de primeira que o nosso produto tem, cobrindo áreas de cotidiano, política, cultura, entretenimento, entre outros".

Abdo Filho começou em A Gazeta, em 2005, como estagiário do Gazeta Online. Foi repórter da CBN e, a partir de outubro de 2007, trabalhou na editoria de Economia de A Gazeta, onde atuou como repórter até fevereiro de 2015.