Nove toneladas de carne estragada são apreendidas em Guaçuí

Carne estragada de boi recolhida em Guaçuí Crédito: Idaf/Divulgação

Mais de nove toneladas de carne bovina imprópria para o consumo foram apreendidas pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), nesta quarta-feira (18). O material foi recolhido em um entreposto comercial, na zona rural de Guaçuí , Sul do Estado. O local foi interditado na ação conjunta com a Polícia Militar

De acordo com o médico-veterinário do Idaf Gustavo Wassita, no local havia produtos que não tinham qualquer indicação de serem provenientes de um estabelecimento regularizado, registrado junto ao Serviço de Inspeção Oficial, que é obrigatório. Além disso, também foram identificadas carcaças com carimbo do Serviço de Inspeção Estadual de Minas Gerais, que não poderiam ser, portanto, comercializadas no Espírito Santo.

Como estava tudo misturado, não era possível identificar a origem de todos os produtos e se eram armazenados e processados em condições ideais. Além disso, segundo o Idaf, o local onde estavam os 9.250 quilos de carne apresentava condições precárias de higiene.

O responsável foi multado e todo o material apreendido foi encaminhado para destruição. O valor da multa será definido posteriormente, informa o Idaf.

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