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Impróprio para o consumo

Nove toneladas de carne estragada são apreendidas em Guaçuí

O responsável pelo estabelecimento foi multado e todo o material recolhido foi encaminhado para destruição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2019 às 16:19

Publicado em 19 de Dezembro de 2019 às 16:19

Carne estragada de boi recolhida em Guaçuí Crédito: Idaf/Divulgação
Mais de nove toneladas de carne bovina imprópria para o consumo foram apreendidas pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), nesta quarta-feira (18). O material foi recolhido em um entreposto comercial, na zona rural de Guaçuí, Sul do Estado. O local foi interditado na ação conjunta com a Polícia Militar.
De acordo com o médico-veterinário do Idaf Gustavo Wassita, no local havia produtos que não tinham qualquer indicação de serem provenientes de um estabelecimento regularizado, registrado junto ao Serviço de Inspeção Oficial, que é obrigatório. Além disso, também foram identificadas carcaças com carimbo do Serviço de Inspeção Estadual de Minas Gerais, que não poderiam ser, portanto, comercializadas no Espírito Santo.

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Como estava tudo misturado, não era possível identificar a origem de todos os produtos e se eram armazenados e processados em condições ideais. Além disso, segundo o Idaf, o local onde estavam os 9.250 quilos de carne apresentava condições precárias de higiene. 
O responsável foi multado e todo o material apreendido foi encaminhado para destruição. O valor da multa será definido posteriormente, informa o Idaf.

INSPEÇÃO SANITÁRIA

Todo produto de origem animal, como carne bovina, de aves, de peixes, queijos e outros derivados devem, obrigatoriamente, ter registro do serviço de inspeção oficial. Ao adquirir qualquer alimento de origem animal, o consumidor deve ficar atento quanto à presença do carimbo - rótulo - do serviço de inspeção nas embalagens. Os alimentos produzidos de forma clandestina não estão de acordo com as exigências sanitárias preconizadas pela legislação, colocando em risco a saúde do consumidor.

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