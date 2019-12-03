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Preço salgado

Apetite chinês eleva preço da carne e torna item artigo de luxo no ES

Arroba do boi subiu 55,2% desde janeiro. O quilo da carne suína segue pelo mesmo caminho, aumentando 64% em  menos de um ano. Alto custo deve se manter no longo prazo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2019 às 12:39

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 12:39

Carnes Crédito: Shutterstock
Na gôndola do supermercados e açougues do Estado, olhar para o preço da carne bovina e não se espantar com o valor se tornou um desafio. Com o preço nas alturas, o quilo dessa proteína animal tem feito os consumidores repensarem se vale ou não a pena levar algumas gramas para casa. O dólar em alta e o apetite chinês aquecido fez a indústria exportadora de carnes apostar mais no mercado externo e deixar de lado o interno. O resultado dessa equação é que a carne vem se tornando um luxo e pode ficar mais cara neste mês.

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A arroba (equivale a 15 quilos) da carne bovina comercializada na B3 passou de R$ 149 para R$ 231,35, de janeiro a novembro deste ano, uma alta de 55,2% entre os meses. Apesar dos dados não serem sobre a venda em supermercados e açougues, eles já sinalizam o movimento de elevação de preços que vem ocorrendo no setor e que já foi repassado ao consumidor.
Ainda de acordo com histórico de preços do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) da Esalq/USP, a maior tendência de alta começou no dia 4 de novembro, quando a arroba estava em R$ 167,95, o que representou uma alta de 37,7% até o dia 29 de novembro.
A maior variação de preços ocorreu no dia 21 do último mês, quando a arroba bovina disparou em 11,85%, passando de R$ 203,30 no dia anterior para R$ 227,40.

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De janeiro a outubro deste ano o Estado exportou aproximadamente 4,5 mil toneladas de carne bovina congelada, fresca ou refrigerada. O equivalente a quase US$ 17,6 milhões. Os dados de novembro ainda não foram divulgados pelo Ministério da Economia.
Esse fluxo vem aumentando junto com o preço do dólar comercial que já está cotado em R$ 4,24. Essa valorização do dólar tornou mais vantajoso para os produtores exportar do que vender ao mercado interno.
O presidente da Federação da Agricultura (Faes), Júlio Rocha, afirma que o preço da carne bovina deve sofrer uma queda, mas apenas depois do verão. Porém, ainda avalia que mesmo assim ele não deve voltar ao patamar do início do ano. Os preços da pecuária estão congelados há quase três anos, com isso muitos produtores reduziram seus rebanhos, já que o custo de produção crescia, mas a remuneração deles não, aponta.
De acordo com os dados do Cepea, entre janeiro de 2017 e dezembro de 2018, a cotação da arroba bovina na B3 subiu apenas 3%, percentual bem diferente do acumulado de 2019 (55,2%).

MÊS DE ALTAS

O mês de novembro também coincidiu com o aumento da demanda da Ásia. A venda de carne bovina do Brasil para o continente vem crescendo devido ao surto de peste suína africana. Devido a doença, o mercado,principalmente da China e da Arábia Saudita, ficou desabastecido e as indústrias brasileiras viram ali uma oportunidade de ter melhores preços.

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Em novembro, o Brasil habilitou mais 13 frigoríficos para exportar para a China (cinco de produção de carne bovina e três de aves), além de oito de carne bovina e produtos derivados para a Arábia Saudita, aumentando assim a exportação da proteína.
O presidente do Sindicato da Indústria do Frio do Estado do Espírito Santo (Sindifrio), Evaldo Lievore, explica que cada país tem um costume de compras diferente. Israel só compra a parte dianteira do boi, já a China leva quase todos os cortes bovinos. O corte que cada país vai levar depende do contrato, da cultura dele e do seu nível econômico. No momento não está faltando cortes no mercado capixaba e ele está abastecido, comenta.

TROCA PELA CARNE BOVINA

A escalada de preços do quilo da carne de boi está fazendo com que muita gente troque a proteína bovina, pela suína, por exemplo. Por chegar a custar, às vezes, menos de um terço do quilo da carne suína. Segundo dados do Cepea, em janeiro deste ano, o quilo do suíno custava R$ 3,09 (RS). Em novembro, chegou a R$ 5,07.
Segundo o Evaldo, quando a carne bovina sobe, a suína, as aves e peixes acompanham a tendência de alta. Isso ocorre porque há uma migração de consumo. Se aumenta a procura por um determinado tipo de mercadoria e a produção continua a mesma, logo o preço vai aumentar.

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