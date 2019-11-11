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Comércio exterior

Arábia Saudita habilita 8 frigoríficos brasileiros para exportação de carne

Passam a ter autorização para embarcar o produto aos sauditas Frigorífico Fortefrigo, Frigorífico Better Beef, Rio Grande Comércio de Carnes Ltda, Plena Alimentos, Indústria e Comércio de Alimentos Supremo, Frigol, Maxi Beef Alimentos do Brasil e Distriboi - Indústria, Comércio e Transporte de Carne Bovina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2019 às 16:01

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 16:01

Carne bovina Crédito: Pixabay
A autoridade sanitária da Arábia Saudita SFDA (Daudi Food and Drug Authority) habilitou oito frigoríficos do Brasil para exportação de carne bovina e subprodutos ao país árabe, informou nesta segunda-feira (11), o Ministério da Agricultura. A medida é resultado de negociações iniciadas pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, durante missão em setembro e também da recente viagem do presidente Jair Bolsonaro ao país.
"Faz parte de toda a abertura que o Ministério da Agricultura vem fazendo juntamente com o governo federal", disse Tereza Cristina em nota.
Passam a ter autorização para embarcar o produto aos sauditas Frigorífico Fortefrigo, Frigorífico Better Beef, Rio Grande Comércio de Carnes Ltda, Plena Alimentos, Indústria e Comércio de Alimentos Supremo, Frigol, Maxi Beef Alimentos do Brasil e Distriboi - Indústria, Comércio e Transporte de Carne Bovina.

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Em 2018, as exportações de produtos agropecuários brasileiros para a Arábia Saudita renderam US$ 1,7 bilhão. Em volume, foram mais de 2,9 milhões de toneladas. A carne de frango representou 47,4% do valor vendido (US$ 804 milhões e 486 mil toneladas).
Os principais produtos exportados para os sauditas são carne de frango in natura, açúcar de cana bruto, carne bovina in natura, soja em grão e farelo, milho, açúcar refinado e café solúvel e verde.

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