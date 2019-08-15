Com 573 mil toneladas, ES bate novo recorde na exportação de café

Conforme é feita a produção, o valor que o mercado paga pelo café deixa apenas lucro ínfimo para quem investiu na lavoura. Ou, não cobre nem os custos para produzir – sempre crescentes. A consequência é nefasta a médio prazo. A descapitalização leva o produtor a restringir tratos à lavoura. A renovação é precária. A qualidade do produto cai, e há perda no peso. Isso é lesivo também para a indústria e para o exportador.