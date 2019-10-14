Mais de 1,7 milhão de sacas de café foram exportadas pelo Porto de Vitória Crédito: Chico Guedes - 15/04/2005

Your browser does not support the audio element. Bolsonaro exalta aumento da exportação de café pelo Porto de Vitória

tuitou na manhã desta segunda-feira (14) exaltando o crescimento da exportação de café pelo O presidente Jair Bolsonaro (PSL) tuitou na manhã desta segunda-feira (14) exaltando o crescimento da exportação de café pelo Porto de Vitória . “Café em alta nos portos do Brasil! As exportações pelo Porto de Vitória cresceram 306,4% entre jan e set/2019, o maior dos últimos 5 anos para o período”, publicou o presidente em sua rede social.

Estados Unidos e Ele destaca, ainda, que Espanha Alemanha são os destinos com maior crescimento e afirma que o aumento da produção significa mais empregos para a população.

Presidente exaltou o aumento das exportações de café pelo Porto de Vitória Crédito: Reprodução - Twitter Jair Bolsonaro

De acordo com a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) , o aumento de 306,4% diz respeito às exportações de janeiro a setembro de 2019 na comparação com o mesmo período do ano passado.

“Entre janeiro e setembro do ano passado foram exportadas 431.090 sacas, volume que saltou para 1,7 milhão de sacas no mesmo período deste ano. Com isso, a participação do porto capixaba nos embarques de café do país, que era de apenas 1,8%, saltou para 5,8%. Os dados são do Conselho do Exportadores de Café do Brasil (Cecafé)”, publica a Codesa em seu site.

O total exportado entre janeiro e setembro em todo o Brasil permanece sendo o maior dos últimos cinco anos para o período - embarque de 30,4 milhões de sacas. Esse volume representa um crescimento de 27,7% em relação a mesma base do ano passado. Já a receita cambial cresceu 6,5%, chegando a US$ 3,8 bilhões.