Preço da carne vai continuar a subir até junho de 2020

"Ainda devido a febre africana, que reduziu os estoques da Ásia, veremos os preços continuarem essa tendência de alta. Mas ela deve reverter em meados de 2020. A variação acumulada do IPCA deve começar a cair em apenas junho do próximo ano", comenta Thaís, que participou da reunião trimestral do Grupo Permanente de Acompanhamento Empresarial do Espírito Santo, que aconteceu na Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), em Vitória.

Não é de hoje que o consumidor nota o aumento no quilo da proteína bovina. O apetite chinês e dos Emirados Árabes vem elevando o número de exportações nacionais. Além disso, a alta do dólar favoreceu a exportação em relação a venda interna e o estoque de carne no mercado, proveniente do abate de matrizes, vem chegando ao fim. Tudo isso contribui para ficar o alimento ficar mais caro.