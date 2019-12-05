Preço da carne em Vitória sobe 19,4% em novembro, a maior alta do país

Carne de boi está mais cara, puxando também o preço de outros produtos Crédito: Carlos Alberto Silva

A carne virou artigo de luxo no carrinho de supermercado dos capixabas. Segundo levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o preço da carne de boi de primeira teve aumento de 19,4% em novembro em comparação com outubro em Vitória , a maior variação entre as capitais brasileiras. Tomate e feijão também ficaram mais caros.

A entidade apontou alguns fatores para a alta nos preços. De acordo com a organização, altos volumes de carne têm sido exportados para a China, devido ao ano novo chinês e a peste suína, que reduziu o estoque daquele país. Além disso, o período é de entressafra bovina e o custo de reposição do bezerro está muito alto. Por fim, o dólar desvalorizado estimulou as exportações.

A alta no preço da carne na Capital capixaba puxou o aumento de 7% na cesta básica nos dois últimos meses, que passou a custar R$ 462,06, a terceira mais cara do país. Nos últimos 12 meses, esse preço aumentou 13,10% em Vitória, muito acima da inflação no período, que foi de 2,67%.

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TOMATE, BATATA E FEIJÃO

Outros produtos também ficaram mais caros em Vitória, como o quilo do tomate, que diminuiu em 15 capitais e aumentou em Vitória (31,72%). Dentre os aumentos, também se destacam o óleo de soja (alta de 16,72% nos últimos 12 meses) e o feijão preto (7,25%).