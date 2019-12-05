Alta no preço da carne faz frango e carne suína ficarem mais caros

Ir ao supermercado e poder colocar a carne de boi no carrinho de compras é para poucos. Com aumento nos preços, esse item da lista de supermercado virou artigo de luxo para muitos capixabas. Na busca por um substituto, o consumidor tem escolhido o frango e a carne suína. A notícia, no entanto, não é boa: o preço desses itens também subiu, e deve seguir em alta pelos próximos meses.
De acordo com o diretor-executivo das Associações de Avicultores e de Suinocultores do Espírito Santo (Aves e Ases), Nelio Handi, para além da alta no preço da carne, o aumento no custo dos insumos também tem contribuído para a alta no preço do frango e da carne de boi. E a tendência é que o preço do ovo também comece a subir.
"Um dos fatores é a questão da carne bovina. Mas o custo dos insumos vem se elevando muito nos últimos tempos também. Milho e soja são quase 70% do custo de produção das proteínas. O milho, que no início do ano custava R$ 42, agora chega a R$ 56 na granja. Subiu em torno de 30% do inicio do ano para cá, e isso também em função do aumento das exportações dos próprios insumos para outros países. Houve um aumento no custo da produção. Não só a carne suína e o frango devem seguir em alta, como daqui a pouco o ovo também vai começar a subir de preço", explica.
Desde setembro, o produtor rural tem percebido um aumento no valor dos insumos. A consequência disso é o aumento do preço do frango e do suíno abatido na hora de vender para a indústria. Como o supermercado paga mais caro pelo produto, inevitavelmente o aumento é repassado também para o consumidor.
Nos últimos meses, o quilo do frango abatido (inteiro resfriado) passou de R$ 5,15, em outubro, para R$ 5,75 nesta quarta-feira (4). Enquanto isso, o quilo do suíno abatido (carcaça completa) foi de R$ 8,08, em outubro, para R$ 9,34 nesta segunda.
Por consequência, no supermercados o peito de frango congelado sem osso, por exemplo, que já chegou a custar cerca de R$ 11 o quilo, agora sai por R$ 14. No caso dos suínos, a bandeja do bife de lombo, por exemplo, foi de R$ 10,50 para cerca de R$ 14. Apesar disso, a alta nos preços não deve ser tão grande quanto a carne bovina.
"A carne suína e o frango tem tido uma reação muito menor que a carne bovina. A carne de boi teve um aumento de 35% em novembro com relação a outubro, a suína subiu 13% e o frango 17%. Isso em nível Brasil. Ainda assim, a carne suína e o frango continuam muito mais acessíveis. Acompanha essa tendencia de alta, mas não será como a carne bovina", afirma Handi.
PREÇO NÃO DEVE BAIXAR
Com a proximidade das festas de fim de ano, e os custos elevados na produção, os preços devem seguir altos. Para o primeiro semestre de 2020, não há qualquer estimativa de um redução nos preços como aconteceu no primeiro semestre de 2019.
"Não acredito que aconteça da gente voltar aos preços anteriores. Uma vez que os custos estão estabelecidos e sendo mais caro para o produtor e para a industria, vai se buscar pelo menos uma linha de manutenção dos preços. Do mesmo jeito que é praticamente impossível ver milho no mercado a R$ 40 a saca hoje, também não vai acontecer da gente ver os preços anteriores de novo no supermercado. Não vai ter recuo de preço"