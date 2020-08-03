Neto de fundador da JBS é novo presidente do Picpay

Sede da PicPay em Vitória Crédito: PicPay | Divulgação

PicPay , aplicativo capixaba de pagamentos digitais, trocou de presidente. Gueitiro Genso, que estava no cargo há um ano, passou a cadeira, na última sexta-feira (31), para José Antônio Batista da Costa, herdeiro da JBS. A fintech é, atualmente, controlada pelo Banco Original, que pertence ao mesmo grupo que controla o frigorífico.

Segundo nota da empresa, Gueitiro permanecerá no Conselho de Administração da companhia. O novo presidente é neto de Zé Mineiro, patriarca da JBS.



No último ano, a empresa capixaba foi de 8 milhões para 28 milhões de usuários e quadruplicou o número de colaboradores. Foi também no ano passado que a empresa mudou a sede em Vitória para um local maior.

"José Antônio assume com um duplo desafio: sustentar o crescimento atingido na gestão do Gueitiro e ampliar ainda mais a gama de serviços oferecidos para esses novos usuários que chegaram ao universo dos pagamentos digitais no Brasil, diz Anderson Chamon, fundador e Head de Tecnologia e Produtos da empresa.

Em live promovida pela Exame, Gueitiro afirmou que a pandemia do novo coronavírus fez acelerar o crescimento da empresa, atingindo públicos que talvez demorassem mais para se inteirar desse tipo de tecnologia.

Ele ressaltou ainda que o PicPay busca parcerias com bancos e varejistas para ampliar sua atuação para os mais variados setores econômicos.

A mudança na direção da fintech coincide com um período de transformação no setor de pagamentos digitais, impulsionado pela popularização do uso dos celulares para transações financeiras durante a pandemia da Covid-19.

A pandemia também obrigou o Banco Central a antecipar o lançamento do PIX, o sistema de pagamentos instantâneos, para outubro deste ano. Esse sistema permitirá transferências de valores entre bancos diferentes em poucos segundos , diferente do sistema atual (TED e DOC), que pode levar horas ou dias.

"Esse mercado está em fervura total. É um mercado novo para todo mundo e vai mudar o mercado financeiro como um todo. Aquilo que a gente aprendeu sobre banco, cheque, cartão, TED, DOC, tudo isso vai desaparecer como desapareceu a ficha telefônica", analisa o doutor em Controladoria e Contabilidade e cofundador da Fucape, Aridelmo Teixeira.

Segundo ele, a pandemia fez acelerar a utilização de tecnologias para a resolução dos mais diversos problemas. Essa adoção em "tempos normais" poderia ter demorado entre quatro e cinco anos. "A pandemia forçou esse processo em todos os segmentos, não só o bancário. Ninguém aceitava ser consultado por um médico pela internet. A pandemia obrigou e todos vimos que é possível", aponta.

O especialista em Direito bancário, pagamentos e fintech do FAS Advogados, Pedro Eroles, acrescenta que o Banco Central está tendo papel fundamental de dar apoio a essas inovações do setor financeiro catalisados pela crise do coronavírus.

