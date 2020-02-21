Pix: pagamento em até 10 segundos e mais barato que TED e DOC

Pagamento por QR Code Crédito: Pixabay

Pix, nova modalidade de pagamentos por meios eletrônicos criada pelo Banco Central , vai reduzir o tempo das operações financeiras. Diferentemente do TED e do DOC, em que as transações só ocorrem em dias da semana e em horário limado, o Pix poderá ser feito a qualquer momento e com um custo menor do que as modalidades atuais ou até zero, dependendo das instituições.

O novo modelo de pagamentos deve começar a funcionar no dia 16 de novembro e estará integrado aos aplicativos dos bancos tradicionais e dos nativos digitais. Ele foi lançado nesta quarta-feira (19) pelo Banco Central (BC) e chega ao mercado com a missão de dar mais praticidade às transações financeiras, além de reduzir o volume de operações com moeda em espécie pelo país.

Enquanto TEDs podem levar cerca de uma hora para serem processados, e só ficam disponíveis entre 8h30 e 17h de dias úteis, e DOCs só são processados no dia útil seguinte, o Pix é instantâneo. Além disso, o custo de operação de TEDs e DOCs variam entre R$ 10 e R$ 20, dependendo da instituição financeira. Já o Pix deve ter custo bem inferior a esse.

Segundo Leandro Vilain, diretor de Negócios e Operações da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os provedores de serviços de pagamento estão trabalhando com o Banco Central para que as transações tenham o menor custo possível para o consumidor. Ainda de acordo com ele, cada instituição irá definir suas tarifas, de acordo com sua política de negócios.

O chefe adjunto de Unidade do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do BC, Carlos Eduardo de Andrade Brandt Silva, diz que será cobrado pelo Banco Central às instituições financeiras apenas o ressarcimento pelos custos da operação, sem nenhum sobrepreço sobre a execução desse serviço. (Veja no vídeo abaixo, entre 1h02 e 01h111, a explicação)

"Estamos enxergando uma boa tendência de que pagadores suportem custos muito baixos ou até zero, mas de fato há uma liberdade para que esses agentes econômicos cobrem dos seus clientes. Se houver qualquer tipo de situação que a formação de preço possa estar sendo distorcida ou mal realizada, nada impede que o BC com seu papel de regulador possa interferir nessa falha de mercado específica", aponta Carlos Eduardo.

CARACTERÍSTICAS DO PIX

Disponibilidade: integral

integral Velocidade: em até 10 segundos o dinheiro cai na conta do recebedor

em até 10 segundos o dinheiro cai na conta do recebedor Dados: segurança de informação e transações

segurança de informação e transações Tipos de pagamentos: contas, transferências e tributos

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Identidade visual do PIX Crédito: Banco Central

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