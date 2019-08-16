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Inovação

PicPay deve contratar 800 profissionais até 2020 no ES

Deste total, 280 deverão ser preenchidas até dezembro; maior parte das chances são para área de tecnologia da informação

Publicado em 16 de Agosto de 2019 às 14:56

Ana Paula Mello Miranda

Ana Paula Mello Miranda

Publicado em 

16 ago 2019 às 14:56
Picpay é um aplicativo de pagamentos via celular Crédito: Pexels/Pixabay
O PicPay, aplicativo para pagamentos de contas e transferências de dinheiro, deve contratar 800 novos profissionais para atuar em Vitória até junho de 2020. Deste total, 280 contratações deverão ocorrer até dezembro deste ano. A maior oferta será para área de tecnologia da informação.
> Novos supermercados vão abrir 1.650 vagas de emprego no ES
A empresa tem como objetivo triplicar seu tamanho até julho do ano que vem. Na última semana, a previsão era de contratar cerca de 300 pessoas no Estado, mas o total foi revisto pela companhia.
Até o final de agosto, 52 vagas devem ser preenchidas no Estado. Os principais cargos são: analista de relacionamento, analista de prevenção a fraude e desenvolvedor.
As vagas em aberto podem ser conferidas no site www.picpay.com/jobs ou no LinkedIn do aplicativo.
> Procurando emprego? CLIQUE e participe do grupo de Whatsapp da GAZETA
O aplicativo tem mais de 10 milhões de usuários e intenção é triplicar esse número. A sede da empresa fica em Vitória e recentemente inaugurou um novo escritório em São Paulo. Com a ampliação da empresas, em 12 meses, a ideia é passar dos 500 funcionários atuais para 1.600.
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

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