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Foco confirmado

Ministério lamenta suspensão da compra de carne de aves do ES pelo Japão

Após o país do oriente comunicar a decisão depois que o ES confirmou dois casos de aves domésticas positivadas para a doença, o Mapa entrou em contato com autoridades japonesas
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

28 jun 2023 às 21:20

Publicado em 28 de Junho de 2023 às 21:20

Duas aves de sitio na Serra tiveram resultado positivo para H5N1, sendo um pato e um ganso
Duas aves de sitio na Serra tiveram resultado positivo para H5N1, sendo um pato e um ganso Crédito: Shutterstock
Após a confirmação de gripe aviária em um ganso e um pato de uma propriedade na Serra, todos as aves que viviam no local foram eutanasiadas como medida sanitária. A informação foi repassada pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), nesta quarta-feira (28).
No local havia galinhas, patos, gansos e marrecos. Depois da eutanásia, foi realizada a desinfecção das instalações por uma equipe do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf).
Nesta quarta-feira (28), a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) divulgou que o Japão suspendeu temporariamente as compras de carne de aves produzidas no Espírito Santo. A comercialização com os demais Estados continua normalmente.
Ministério lamenta suspensão da compra de carne de aves do ES pelo Japão
A decisão aconteceu após o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) registrar o primeiro caso de H5N1 em aves de criação para subsistência — ou seja, consumo próprio — no município da Serra.
O Mapa afirmou que já questionou as autoridades sanitárias japonesas em relação à adoção da medida. A Secretaria de Estado da Agricultura lamenta a ação que não está em linha com as orientações da OMSA, que indica suspensão de comércio apenas em casos registrados em produção comercial.
Todas as suspeitas de influenza aviária em aves domésticas ou silvestres, incluindo a identificação de aves com sinais respiratórios, neurológicos ou mortalidade alta e súbita, devem ser notificadas imediatamente pelo e-Sisbravet, disponível no site do Idaf. O contato direto, sem proteção adequada, com aves doentes ou mortas deve ser evitado pela população.

Medidas preventivas

Além dessas medidas de controle e erradicação do vírus no foco de influenza aviária de alta patogenicidade (H5N1), equipes do Idaf estão realizando vigilância clínica nas áreas do entorno. "A depender da evolução das investigações e do cenário epidemiológico, novas medidas poderão ser adotadas", ressaltou a Seag.
A pasta ainda pontuou que a ocorrência do foco em aves de fundo de quintal não implica mudanças no status brasileiro de “livre da enfermidade” perante a Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), por não haver registro na produção comercial. O consumo e a exportação de produtos avícolas permanecem seguros, uma vez que não são vetores da doença.

Casos no ES

No dia 15 de maio, o Mapa anunciou que casos de gripe aviária foram registrados no Estado. A detecção do vírus da influenza aviária H5N1 aconteceu em três aves silvestres: uma localizada no município de Marataízes, no Sul do Estado, e outra no bairro Jardim Camburi, em Vitória. A terceira ave estava no Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (Ipram) de Cariacica.
Na terça-feira (27), o Mapa voltou a emitir uma nota confirmando o primeiro foco positivo para influenza aviária (H5N1) em aves domésticas no Espírito Santo. A doença foi confirmada em um pato e um ganso de propriedade localizada no município da Serra.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Japão suspende compra de carne de aves do ES após caso de gripe aviária

Gripe aviária: qual destino de aves de propriedade com dois casos da doença?

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