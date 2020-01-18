Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja como pedir

Mais de 10 mil veículos no ES têm direito a receber reembolso do DPVAT

Dois dias depois da abertura dos pedidos, 570 restituições referentes ao Espírito Santo já foram feitas. Veja como fazer o pedido

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 21:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 21:23
DPVAT: pedido de reembolso pode ser feito até o fim de 2020 Crédito: Divulgação/Detran
Donos de mais de 10 mil veículos no Espírito Santo têm direito a receber restituição de parte do valor pago de DPVAT em 2020.  A informação é da Seguradora Líder, responsável pela gestão do seguro. Até às 15h desta sexta-feira (17), mais de 570 restituições referentes ao Estado já haviam sido processadas.
O reembolso acontece porque o Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou a redução do valor no dia 9 de janeiro. No entanto, quando a decisão saiu, mais de 2 milhões de motoristas no país  já haviam feito o pagamento.  Essas pessoas têm direito a receber a diferença entre o que foi pago e o novo valor aprovado pela Justiça.

Veja Também

Primeiro dia de devolução do DPVAT tem instabilidade e 150 mil pedidos

Inscrições do CNH Social em 2020 serão abertas até março

No caso dos carros, por exemplo, o valor do DPVAT antes da redução era de R$ 16,21. Depois, passou para R$ R$ 5,23.  Já no caso das motos o preço foi de R$ 19,65 para R$ 5,67.
No país, 386 mil pedidos de restituição já foram feitos pela internet, em um site dedicado a esse fim e que passou a operar no último dia 15. O prazo para pedir o valor pago a mais é até o fim do exercício de 2020.

COMO PEDIR A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO AO DPVAT?

O recurso está disponível por meio do site www.restituicao.dpvatsegurodotransito.com.br e a restituição da diferença dos valores pagos é feita diretamente e exclusivamente na conta corrente ou na poupança do proprietário do veículo. 

Veja Também

Site para pedir devolução do DPVAT tem lentidão e instabilidade

Pedido de devolução de DPVAT pago a mais será concluído em até dois dias

Para realizar a solicitação, os proprietários de veículos deverão informar o CPF (Cadastro de Pessoa Física) ou CNPJ (Cadastro de Pessoa Jurídica) do proprietário; Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores) do veículo; valor pago; data em que o pagamento a mais foi realizado; dados bancários (banco, agência e conta corrente ou conta poupança do proprietário); e-mail de contato e telefone de contato.
Ao enviar a solicitação, o proprietário recebe um número para o acompanhamento da restituição, no mesmo site. Após o cadastro, a restituição será processada pela Seguradora Líder em até dois dias úteis, dependendo, apenas, da compensação bancária para que seja finalizada.

Veja Também

Detran-ES: motoristas devem esperar para pagar seguro DPVAT

DPVAT é ineficiente e onera os mais pobres, diz Bolsonaro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a facadas próximo a área em obra em Cariacica
Imagem de destaque
6 orações para o Dia de Santo Expedito
Imagem de destaque
Mulher morre e três ficam feridos após carro capotar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados