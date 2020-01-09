Detran-ES: motoristas devem esperar para pagar seguro DPVAT

Seguro DPVAT pode ser usado por quem sofrer qualquer danos enquanto no trânsito Crédito: Fernando Madeira

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo ( Detran -ES) emitiu uma nota nesta quinta-feira (9) pedindo para que os proprietários de automóveis registrados no Estado aguardem para realizar o pagamento do seguro DPVAT (Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre).

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Com a mudança, o valor do DPVAT passa a ser de R$ 5,21 para carros de passeio e de R$ 12,25 para motocicletas. Números que representam uma diminuição de 68% e 86%, respectivamente, já que durante o ano passado eles custavam R$ 16,21 (carros) e R$ 84,58 (motos). No final desta matéria, você pode conferir todos os novos valores para 2020.

ATUALIZAÇÃO PREVISTA PARA ESTA QUINTA-FEIRA (9)

Durante esta tarde, em uma simulação feita por A Gazeta no site da Líder, seguradora responsável pelo recolhimento do seguro DPVAT, os boletos ainda eram gerados com o valor antigo. No entanto, a empresa afirmou que a página será atualizada com os valores definidos para 2020 ainda nesta quinta-feira (9).

Simulação de A Gazeta mostra valor antigo de R$ 16,21 em boleto emitido nesta quinta-feira (9) Crédito: Reprodução

E QUEM JÁ PAGOU?