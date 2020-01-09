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Detran-ES: motoristas devem esperar para pagar seguro DPVAT

Após medida que reduziu os valores, órgão orientou os motoristas que aguardem a atualização dos novos valores no site da seguradora; quem já pagou será ressarcido

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 19:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2020 às 19:21
Seguro DPVAT pode ser usado por quem sofrer qualquer danos enquanto no trânsito Crédito: Fernando Madeira
O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) emitiu uma nota nesta quinta-feira (9) pedindo para que os proprietários de automóveis registrados no Estado aguardem para realizar o pagamento do seguro DPVAT (Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre).
A orientação saiu horas depois do ministro Dias Tofolli, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), rever a própria decisão liminar do último dia 31 de dezembro e restabelecer, consequentemente, a redução do valor do seguro a ser pago pelos motoristas. A medida atendeu a um pedido da União.

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Desde o primeiro dia útil de janeiro deste ano, os donos de automóveis emplacados no Espírito Santo já podem pagar o seguro DPVAT, que é cobrado de maneira conjunta com a primeira parcela ou com a cota única do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), que, aqui no Estado, vencem em dez dias diferentes de abril, de acordo com o final da placa.
Com a mudança, o valor do DPVAT passa a ser de R$ 5,21 para carros de passeio e de R$ 12,25 para motocicletas. Números que representam uma diminuição de 68% e 86%, respectivamente, já que durante o ano passado eles custavam R$ 16,21 (carros) e R$ 84,58 (motos). No final desta matéria, você pode conferir todos os novos valores para 2020.

ATUALIZAÇÃO PREVISTA PARA ESTA QUINTA-FEIRA (9)

Durante esta tarde, em uma simulação feita por A Gazeta no site da Líder, seguradora responsável pelo recolhimento do seguro DPVAT, os boletos ainda eram gerados com o valor antigo. No entanto, a empresa afirmou que a página será atualizada com os valores definidos para 2020 ainda nesta quinta-feira (9).
Simulação de A Gazeta mostra valor antigo de R$ 16,21 em boleto emitido nesta quinta-feira (9) Crédito: Reprodução

E QUEM JÁ PAGOU?

Para aqueles motoristas que já realizaram o pagamento, a seguradora garantiu que todos terão o valor excedente ressarcido. A forma como essa devolução será realizada, porém, ainda não foi informada  esclarecimento que deve ser divulgado até esta sexta-feira (10), conforme informado em nota pela Líder.

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