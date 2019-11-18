Cai número de acidentes nas rodovias federais que cortam o ES

No feriado, 19 pessoas foram autuadas por embriaguez ao volante Crédito: Divulgação | Polícia Rodoviária Federal (PRF)

no balanço divulgado nesta segunda-feira (18). Neste ano, foram registrados 33 acidentes. O número de acidentes nas rodovias federais do Espírito Santo caiu 8,33% no feriado de Proclamação da República em 2019, comparados com os 36 registrados no ano passado, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no balanço divulgado nesta segunda-feira (18). Neste ano, foram registrados 33 acidentes.

De acordo com a corporação, o resultado é decorrente da queda de veículos em circulação nas vias devido as fortes chuvas que atingiram o Estado na última semana. Com a pista molhada, aumentam os riscos de aquaplanagem e a visualização dos motoristas é prejudicada, portanto, o condutor está mais atento. Além disso, os trechos bloqueados pelas quedas de barrancos também influenciaram na desistência das viagens.

Os dados fazem parte da fiscalização das estradas realizada desde as 0h de quarta-feira (14) até domingo (17).

Outro fato que chama atenção é a quantidade de feridos e mortos. Neste ano, 55 pessoas sofreram lesões e apenas uma morreu. Em 2018, foram 48 e 2, respectivamente. O resultado representa o aumento de 14,58% do número de feridos e redução de 50% dos mortos.

. Um caminhão e uma carreta colidiram. A única morte por acidente em rodovia federal durante esse feriado aconteceu na madrugada de sexta-feira (15), no quilômetro 25 da BR 101, em Conceição da Barra Um caminhão e uma carreta colidiram.

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E USO DO CINTO DE SEGURANÇA

Durante os quatro dias de operação, que foi intensificada para o combate à embriaguez ao volante, foram registrados 1.434 autos de infração. Desses, 19 foram por alcoolemia em 1671 testes realizados.

Ainda, 150 foram por ausência do uso de cinto de segurança, aumento de 167,86% em comparação com o mesmo período do ano passado, com 67 pessoas.

O restante é referente a ultrapassagens proibidas (164) e transporte de crianças sem cadeirinha (13). No total, 2.024 veículos e 2.275 pessoas foram fiscalizadas, dessas, 7 foram detidas.

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