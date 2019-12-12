Inscrições do CNH Social em 2020 serão abertas até março

CNH Crédito: Radar Nacional

Em 2020, as inscrições para o programa CNH Social terão inicio entre fevereiro e março. A informação foi confirmada pelo diretor-geral do Detran-ES, Givaldo Vieira, durante solenidade no Palácio Anchieta em que foram entregues mais de 500 carteiras de habilitação à pessoas que participaram do programa neste ano. O evento contou com a participação do governador Renato Casagrande. Em 2019, foram ofertadas cerca de 5 mil vagas, e até o momento, aproximadamente 1,4 mil pessoas já conseguiram tirar a CNH - o restante ainda está em processo de habilitação.

Lançado em 2011, o CNH Social oferece carteiras de motorista gratuitas para pessoas de baixa renda que moram no Espírito Santo. Os futuros habilitados passam por todos os procedimentos comuns - autoescola, testes e etc-, mas tudo isso é custeado pelo governo.

Segundo Givaldo, o número de vagas em 2020 deve ser maior. Sem detalhar a quantidade, o diretor afirmou que as oportunidades crescerão gradativamente nos próximos anos. Até 2022, o objetivo é beneficiar 25 mil pessoas.

"Nós cumprimos a meta desse ano de oferecer 5 mil vagas. Na verdade até mais de 6 mil, pois chamamos da lista de espera. Ano que vem serão mais vagas do que oferecemos esse ano", disse.

O governador Renato Casagrande e o Diretor-geral do Detran/ES Givaldo Vieira entregando a CNH Social para participantes do programa Crédito: José Carlos Schaeffer

ETAPA DE SENSIBILIZAÇÃO

Antes da entrega das CNH's, o Detran-ES realizou a Etapa de Sensibilização Pela Vida. A apresentação teve como objetivo conscientizar os novos motoristas beneficiados pelo programa.

"É mais uma estratégia que estamos usando para reduzir as mortes e as vítimas no trânsito. Significa que antes de entregar a carteira de motorista paga pelo Estado, a gente chama esse pessoal e trata essa questão do risco como condutor, porque nós queremos que eles sejam condutores que defendam a vida e que não coloquem mais risco à sociedade", explicou o diretor.

CURSOS DE QUALIFICAÇÃO