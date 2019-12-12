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Carteira de Habilitação

Inscrições do CNH Social em 2020 serão abertas até março

A informação foi confirmada pelo diretor-geral do Detran-ES, Givaldo Vieira, durante solenidade no Palácio Anchieta em que foram entregues mais de 500 carteiras de habilitação à pessoas que participaram do programa neste ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2019 às 18:47

Publicado em 12 de Dezembro de 2019 às 18:47

CNH Crédito: Radar Nacional
Em 2020, as inscrições para o programa CNH Social terão inicio entre fevereiro e março. A informação foi confirmada pelo diretor-geral do Detran-ES, Givaldo Vieira, durante solenidade no Palácio Anchieta em que foram entregues mais de 500 carteiras de habilitação à pessoas que participaram do programa neste ano. O evento contou com a participação do governador Renato Casagrande. Em 2019, foram ofertadas cerca de 5 mil vagas, e até o momento, aproximadamente 1,4 mil pessoas já conseguiram tirar a CNH - o restante ainda está em processo de habilitação.
Lançado em 2011, o CNH Social oferece carteiras de motorista gratuitas para pessoas de baixa renda que moram no Espírito Santo. Os futuros habilitados passam por todos os procedimentos comuns - autoescola, testes e etc-, mas tudo isso é custeado pelo governo.
Segundo Givaldo, o número de vagas em 2020 deve ser maior. Sem detalhar a quantidade, o diretor afirmou que as oportunidades crescerão gradativamente nos próximos anos. Até 2022, o objetivo é beneficiar 25 mil pessoas.
"Nós cumprimos a meta desse ano de oferecer 5 mil vagas. Na verdade até mais de 6 mil, pois chamamos da lista de espera. Ano que vem serão mais vagas do que oferecemos esse ano", disse.
O governador Renato Casagrande e o Diretor-geral do Detran/ES Givaldo Vieira entregando a CNH Social para participantes do programa Crédito: José Carlos Schaeffer

ETAPA DE SENSIBILIZAÇÃO

Antes da entrega das CNH's, o Detran-ES realizou a Etapa de Sensibilização Pela Vida. A apresentação teve como objetivo conscientizar os novos motoristas beneficiados pelo programa. 
"É mais uma estratégia que estamos usando para reduzir as mortes e as vítimas no trânsito. Significa que antes de entregar a carteira de motorista paga pelo Estado, a gente chama esse pessoal e trata essa questão do risco como condutor, porque nós queremos que eles sejam condutores que defendam a vida e que não coloquem mais risco à sociedade", explicou o diretor.

CURSOS DE QUALIFICAÇÃO

No evento também foi anunciado o início dos programas de qualificação para os motoristas habilitados por meio do programa. Já em janeiro, serão abertas inscrições para cursos de transporte coletivo, escolar, entre outros.
"Cursos como transporte coletivo, transporte de cargas perigosas, transporte escolar, transporte de cargas indivisíveis. São cinco cursos necessários para que a pessoa desenvolva a atividade profissional", disse.

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