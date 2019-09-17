CNH Social: saiba como conseguir a carteira de motorista de graça

CNH Social: Agora serão contemplados 2,5 moradores do Estado, mas o Governo quer que este número chegue a 25 mil até 2022 Crédito: Divulgação

CNH Social 2019, projeto do Detran-ES que oferece carteiras de motoristas gratuitas para pessoas de baixa renda do Espírito Santo. Agora serão contemplados 2,5 moradores do Estado, mas o governo quer que este número chegue a 25 mil até 2022. O Estado também vai ofertar cursos de conscientização no trânsito e profissionalizantes para esses futuros motoristas. Foram abertas nesta terça-feira (17) as inscrições da segunda etapa do programa2019, projeto do Detran-ES que oferece carteiras de motoristas gratuitas para pessoas de baixa renda do Espírito Santo.. O Estado também vai ofertar cursos de conscientização no trânsito e profissionalizantes para esses futuros motoristas.

Saiba mais sobre o projeto

- O que é?

Lançado em 2011, o CNH Social oferece carteiras de motorista gratuitas para pessoas de baixa renda que moram no Espírito Santo. Os futuros habilitados passam por todos os procedimentos comuns - autoescola, testes e etc-, mas tudo isso é custeado pelo governo.

- Vagas

No primeiro semestre de 2019, foram ofertadas 2,5 mil vagas. Nesta segunda etapa, são mais 2,5 mil. No ano que vem, serão 7 mil carteiras. Até 2022, o projeto espera alcançar 25 mil pessoas.

- Distribuição de vagas

- 40% dessas 2,5 mil vagas são dirigidas para queles que buscam a primeira habilitação, de moto e de carro.

- 20% são para aqueles que já tem habilitação de moto e quer fazer a adição de carro ou para quem tem habilitação de carro e quer fazer a adição de moto.

- Os outros 40% são para aqueles já são habilitados e que buscam adquirir as categorias profissionais D e E. Serão reservadas 5% das vagas para pessoas com deficiência.

- Como se inscrever

site do Detran-ES As inscrições foram abertas ao meio-dia desta terça-feira (17) e seguem até o dia 26. O candidato precisa se inscrever no

- Quem pode se inscrever

Entre os pré-requisitos, o candidato precisa saber ler e escrever, ter 18 anos ou mais, comprovar residência no Espírito Santo, estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do governo Federal (com os dados atualizados até o dia 16 de agosto) e ter renda familiar de até dois salários mínimos.

- Não sou cadastrado no Cadastro Único. Dá tempo de se cadastrar?

Para essa segunda etapa, não. Os dados precisam estar atualizados até o dia 16 de agosto

- Já me inscrevi em outras seleções, mas não consegui o documento. Como é feita a seleção?

A concorrência é grande. Para a primeira etapa de 2019, que entregou 2,5 mil carteiras, mais de 50 mil pessoas se candidataram. A seleção, segundo o Detran, é feita com base nos dados do candidato, principalmente a renda - aqueles com menor renda tem prioridade. Se o candidato preencher algum documento de forma equivocada, ele é desclassificado.

- Resultado

O resultado sai no dia 30 de setembro, no site do Detran. Caso algum escolhido não compareça aos centros de formação, o Detran fará uma chamada de suplentes no dia 18 de novembro

- Cursos

Os escolhidos, obrigatoriamente, terão que passar por palestras de sensibilização pela vida, em que serão conscientizados sobre a importância de seguir as regras de trânsito para evitar acidentes. De janeiro a julho, o Estado registrou 467 mortes no trânsito, um número próximo ao de mortes por crimes violentos, segundo o Governo.

Os motoristas que adicionarem as categorias D ou E na carteira terão o direito de fazer cursos especializados para transporte de produtos perigosos, de transporte escolar, transporte de passageiros, transporte de carga indivisível ou de veículos de emergências. A inclusão desses cursos no projeto ainda depende da aprovação de um projeto de lei, enviado pelo Governo do Estado para a Assembleia Legislativa.