Inflação freia, mas habitação e vestuário pressionam custo de vida no ES

Números do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de agosto foram divulgados nesta quarta-feira (10), pelo IBGE

João Barbosa

Repórter / [email protected]

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 13:28

Habitação foi o grupo que mais pressionou a inflação na Grande Vitória em agosto
Habitação foi o grupo que mais pressionou a inflação na Grande Vitória em agosto Crédito: Wirestock / Freepik

Os gastos com habitação, vestuário, educação e transportes puxaram o custo de vida na Grande Vitória em agosto. Números do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgados nesta quarta-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que os eixos citados deixaram a inflação na casa dos 0,23% no último mês, ante os 0,10% computados em julho na Região Metropolitana capixaba. Os dados ainda revelam que, no país, o IPCA desacelerou e ficou na marca de −0,11% em agosto.

Na Grande Vitória, no último mês, os gastos com habitação representaram o índice que mais pressionou a inflação: 2,72%. Na sequência, vestuário registrou 1,16% e educação 0,86%. Além disso, o grupo de saúde e cuidados pessoais teve variação de 0,26%.

Por outro lado, o índice de alimentação e bebidas desacelerou, computando −1,14% no IPCA. Transportes (−0,32%), despesas pessoais (−0,27%), comunicação (−0,25%) e artigos de residência (−0,02%) foram os outros grupos com desaceleração da inflação na Grande Vitória.

No levantamento nacional de agosto, segundo o IBGE, cinco dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram variação negativa, com destaque para os três de maior peso no índice: habitação (-0,90%), alimentação e bebidas (-0,46%) e transportes (-0,27%). No lado das altas do país, as variações ficaram entre o 0,75% de Educação e o 0,40% de despesas pessoais.

