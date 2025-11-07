À espera de acordo

Greve dos servidores do ES é suspensa após retomada de negociações

O governo do Estado se comprometeu a marcar nova rodada de reuniões. Em contrapartida, categorias interromperam o movimento

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 17:44 - Atualizado há 17 minutos

Durante a greve, os servidores participaram de diversos atos, na Grande Vitória e no interior Crédito: Divulgação Sindipúblicos

Após um mês, os servidores do Espírito Santo decidiram, nesta sexta-feira (7), suspender a greve. Com a promessa do governo do Estado de retomar as negociações, a interrupção do movimento foi aprovada em assembleia das categorias de 14 secretarias e autarquias que haviam paralisado as atividades desde o dia 7 do mês passado.

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo (Sindipúblicos), Renata Setúbal, conta que a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) encaminhou uma proposta, aceita pela maioria dos servidores presentes à assembleia.

No documento, segundo Renata, ficou estabelecido que, além de o governo voltar à negociação, os servidores que aderiram ao movimento não vão precisar compensar as horas paradas nem vão perder os dias na contagem de benefícios, como férias-prêmio e promoção. Em contrapartida, a greve deveria ser suspensa imediatamente.

"A intenção da greve sempre foi a negociação. A porta estava fechada, diziam que a proposta estava no Orçamento, mas esperamos agora ver a proposta andar", ressalta Renata Setúbal.

Uma reunião entre governo e sindicato ainda não foi agendada, mas será num prazo de até 15 dias. O Sindipúblicos já marcou uma nova assembleia para o dia 27 de novembro, quando as categorias deverão avaliar o andamento das negociações. Os servidores buscam a reestruturação das carreiras e correção de perdas salariais.

Procurada pela reportagem, a Seger informa, em nota, que ainda não recebeu comunicação oficial sobre a suspensão da greve dos servidores públicos.

"Mesmo assim, o governo reitera seu compromisso com a valorização do servidor público e sua disposição em manter um diálogo aberto, transparente e construtivo, com objetivo de conciliar o reconhecimento dos servidores com o equilíbrio fiscal do Estado", diz a Seger.

Durante o mês de paralisação, o ritmo caiu na prestação de diversos serviços voltados à população, como liberação das carteiras de habilitação e licença ambiental, porque as equipes estavam reduzidas. Nesse período, servidores também foram às ruas, na Grande Vitória e no interior, em diversos atos para chamar a atenção para as reivindicações das categorias.

Atualização 07/11/2025 - 18:13hrs Após a publicação da reportagem, a Seger enviou uma nota se posicionando sobre o assunto. O texto foi atualizado.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta