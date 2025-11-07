Especialistas debatem impactos da Reforma Tributária no Sul do ES

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 11:46
Aprovada neste ano, a Reforma Tributária - considerada a maior mudança no sistema de arrecadação do país em décadas - começa a gerar impactos diretos na economia brasileira.
No Espírito Santo, as transformações previstas já movimentam o setor produtivo, especialmente em áreas como petróleo e gás, turismo, comércio e serviços, que terão de se adaptar à nova lógica fiscal.
Para discutir os desafios e oportunidades dessa transição, a Rede Gazeta promove no próximo dia 12 de novembro o painel “Diálogos: Reforma Tributária - Impactos e Oportunidades”, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O evento é gratuito, aberto ao público mediante inscrição, e acontece a partir das 18h30, no Centro Universitário São Camilo.
A nova legislação, sancionada pela Lei Complementar 214/2025, promete simplificar tributos, eliminar distorções e estimular o crescimento. Por outro lado, exige planejamento de empresas e governos, que precisam reavaliar incentivos, modelos de negócio e estratégias de arrecadação.
Para aprofundar esse cenário, o painel contará com Lina Santin, doutoranda em Direito Tributário; Benício Costa, secretário de Estado da Fazenda; e Henrique Tavares, advogado tributarista e presidente da 2ª Subseção da OAB/ES. A mediação será do colunista de Economia de A Gazeta, Abdo Filho.
A diretora regional da Rede Gazeta, Maria Helena Vargas, ressalta o papel do debate público neste momento de transição. “Essa simplificação, porém, exigirá atenção e preparo: cada segmento será afetado de forma diferente, todos precisarão realizar uma análise criteriosa de riscos e oportunidades. A Rede Gazeta, tem se dedicado a fomentar esse debate, promovendo reflexões e análises que contribuam para o entendimento desse novo cenário, um momento que certamente marcará a história econômica do país”, afirma.
