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Contra alagamentos

Governo abre licitações para galerias de macrodrenagem em Cobilândia

Com valor estimado em mais de R$ 15 milhões, obras que serão realizadas no bairro de Vila Velha fazem parte de um pacote de ações contra alagamentos na Grande Vitória. Expectativa é de que fiquem prontas até 2022

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 19:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2020 às 19:30
Alagamento provocados pela chuva na região de Cobilândia, Vila Velha
Alagamento provocados pela chuva na região de Cobilândia, em Vila Velha, são frequentes Crédito: Luciney Araújo
Duas licitações para a construção de galerias de macrodrenagem em Vila Velha foram publicadas nesta sexta-feira (23), no Diário Oficial do governo do Espírito Santo. A expectativa é que as obras custem mais de R$ 15 milhões e ajudem a conter alagamentos, principalmente na região de Cobilândia.
A primeira licitação (nº 006/2020) diz respeito às melhorias que serão feitas nas ruas Fluviópolis e Brasilândia, no valor estimado de R$ 5,44 milhões. Já a segunda (nº 007/2020) trata das estruturas nas avenidas Pedro Gonçalves Laranja, João Francisca e Primeira, em uma quantia prevista de R$ 10,16 milhões.

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A subsecretária de Estado de Saneamento e Programas Urbanos, Zilma Peterly, explicou que a construção dessas galerias permitirá que a água nos pontos mais baixos da bacia cheguem às estações de bombeamento de Cobilândia e Marilândia, que já tiveram as licitações abertas anteriormente.
Segundo ela, a divisão em várias licitações segue os trâmites legais e serve para acelerar as obras. "Além de serem capacitações técnicas distintas, dessa forma você não permite o monopólio. Consequentemente, as construções podem ocorrer de forma mais simultânea", garantiu.
"As obras devem começar no final desse ano ou no começo de 2021. A previsão é de que todas estejam prontas no ano que vem ou, no máximo, no primeiro semestre de 2022"
Zilma Peterly - Subsecretária de Estado de Saneamento e Programas Urbanos
As licitações abertas pela Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb) nesta sexta-feira fazem parte de um pacote maior de serviços, anunciado em março deste ano pelo governador Renato Casagrande (PSB), com um custo total em torno de R$ 450 milhões.
Com obras esperadas para todas as cidades da Grande Vitória, a promessa do projeto é  se não acabar  reduzir as ocorrências de alagamentos que trazem inúmeros prejuízos à vida do capixaba. A Gazeta já mostrou quais são as construções previstas e de que formas elas podem contribuir para a macrodrenagem da região.

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