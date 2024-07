Caged

Fim da colheita de café derruba criação de empregos no ES em junho

Espírito Santo abriu 141 vagas de trabalho no sexto mês do ano, um dos menores saldos do país e o pior resultado do ano

Carteira de trabalho digital. (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A proximidade com o fim da colheita do café derrubou a criação de vagas de emprego no Espírito Santo em junho. Com 45.337 admissões e 45.196 desligamento, o saldo em junho foi de 141 vagas de trabalho. O estoque no Espírito Santo é de 904.242 formalizadas no mercado de trabalho. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho, nesta terça-feira (30).

Em abril e maio, o Estado havia criado 8.183 e 7.587 postos, respectivamente, volume puxado principalmente pelas contratações para a colheita do café conilon.

O resultado de junho foi um dos piores do país. Apenas o Rio Grande do Sul ficou atrás, único Estado, aliás, com queda no número de vagas (-8.569).

Ao analisar o saldo por setor em junho, a agropecuária teve recuo de 3.671 vagas, com redução de 2.828 contratos apenas no segmento cafeeiro. Serviços lideraram as contratações, com 1.476 novos postos; seguido da indústria, com 1.231 empregos. O comércio registrou 742 postos e a construção 363.

Ao avaliar os dados de admitidos e desligados por sexo e idade, os dados do Caged apontam que os homens foram os mais demitidos, ocupando menos 1.307 postos, enquanto as mulheres ficaram no saldo positivo (+1.448). No Espírito Santo, o salário médio de admissão em junho foi de R$ 1.959,51.

