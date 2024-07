Maratona de ideias vai apontar soluções para setor supermercadista do ES

Participantes serão mobilizados a criar propostas práticas de gestão com base em alguns dos desafios reais enfrentados pelos negócios da área, como contratação, capacitação e rotatividade de mão de obra e gestão de estoque

Uma maratona de ideias vai desenvolver soluções inovadoras voltadas para o setor supermercadista do Espírito Santo. A primeira edição do evento é voltado para estudantes e profissionais de todas as áreas e poderá resultar na criação de startups.