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Evento em Vitória

Veja dicas de como usar o ChatGPT para bombar o seu negócio

Com a inteligência artificial, é possível responder perguntas, otimizar processos, reduzir as atividades repetitivas e agilizar soluções, como mostram especialistas
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 jun 2024 às 08:15

Publicado em 15 de Junho de 2024 às 08:15

Otávio Lube e Eduardo Barcelos falam sobre o uso de tecnologia nos negócios
Otávio Lube e Eduardo Barcelos participam de painel em evento sobre o uso de ChatGPT  Crédito: Divulgação
O ChatGPT se popularizou no último ano nos mais diferentes segmentos, caindo nas graças do público e provocando uma verdadeira reviravolta no mundo da tecnologia. E a incorporação da inteligência artificial se apresenta como uma oportunidade para empreendedores que querem alavancar seus negócios. Para isso, basta aproveitar todos os benefícios que a ferramenta apresenta, destacam especialistas na área.
Criada pela empresa americana OpenIA, o ChatGPT funciona como um robô que responde interações por texto, em formato de conversa virtual. Com ele, é possível responder perguntas, otimizar processos, reduzir as atividades repetitivas, agilizar soluções, entre outros temas.
Segundo o professor da Faesa Otávio Lube, a inteligência artificial é uma ferramenta para facilitar a vida tanto das pessoas quanto dos empreendedores em seus negócios, por ser considerada muito poderosa. "O ChatGPT é fácil de usar e permite que as pessoas se dediquem às ações mais voltadas para estratégias."
 O objetivo dela é fazer com que a gente diminua o processo repetitivo e foque em ações mais inteligentes, mais voltadas para o planejamento estratégico da empresa e, consequentemente, traga resultados
Otávio Lube - Professor da Faesa
Ele também tem uma empresa de desenvolvimento e consultoria de software e criou, recentemente, uma forma para setores de recursos humanos agilizarem a triagem de currículos.
“Cheguei para fazer uma consultoria em uma empresa e havia três recrutadoras analisando manualmente mais de 500 documentos. Com a cabeça de empreendedor e engenheiro, percebi que isso não estava certo, pois muito tempo era perdido nesse processo. Do jeito que estava, elas iriam demorar um mês para verificar tudo”, lembra.
O professor lembra que os candidatos enviavam o currículo por whatsapp e pofissionais imprimiam tudo, para depois digitar manualmente as informações, gerando perda de tempo e desperdício.
Fiquei com isso na cabeça. Então, dei um comando ao ChatGPT, dizendo que ele era um recrutador que precisava sintetizar os principais pontos de um currículo. Agora, as pessoas mandam o currículo pelo aplicativo de mensagens, que já é lido pela ferramenta automaticamente
Nome do Autor da Citação - Cargo do Autor
Essa empresa começou a usar essa ferramenta como piloto e já tem mais de mil currículos cadastrados. Depois disso, outras quatro organizações já estão interessadas nessa solução, que consegue até filtrar se o candidato está ou não alinhado com a cultura da organização. Lube lembra que pagou R$ 10 para a OpenIA para cadastrar esses dados.
“No meu caso, eu vi uma oportunidade de negócio e tenho certeza que isso pode acontecer com muita gente. Os empreendedores precisam estar antenados às novas tecnologias, pois elas serão um mar de possibilidades”, destaca.

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O fundador da Triple AI, Eduardo Barcelos, avalia o ChatGPT como uma ferramenta que, assim como as outras, veio para ajudar, tornando-se uma aliada para quem que sabe utilizar. De acordo com ele, a tecnologia é muito boa para fazer atividades específicas, como produção de conteúdo até atividades jurídicas, e pode servir até como um mentor.
“Essa IA pode ajudar a pessoa a pensar em estratégias para a empresa, de forma mais assertiva. Quando se compartilha o seu contexto com ChatGPT, ele fica com mais precisão em relação ao que você está solicitando. De forma geral, sempre oriento que as pessoas utilizem a tecnologia desde o processo criativo até o processo das atividades específicas. Pode, por exemplo, auxiliar a escrever um texto, corrigir um e-mail, inserir dentro das operações de uma empresa, enfim, há um leque bem grande.”
Barcelos avalia que a IA pode ser usada em na maioria dos negócios onde há atividade linguística, de escrita, de raciocínio. Uma das dicas dadas por Barcelos para um melhor uso da ferramenta é o utilizar palavras-chaves.
A dica que eu sempre dou é: bota o pé na água e mede a temperatura. Com o ChatGPT é a mesma coisa. Vai usando devagar, testa, não precisa implementar na empresa toda. Essa é uma ferramenta que veio para auxiliar as pessoas e quanto mais informações fornecidas, melhores serão os resultados
Eduardo Barcelos - Fundador da Triple AI
O assunto vai estar em destaque no Espírito Santo Innovation Experience (ESX), promovido pelo Sebrae, que tem programação até domingo (16), na Praça do Papa, em Vitória. Otávio Lube e Eduardo Barcelos estarão juntos no painel “Seu negócio pode ir mais longe com o ChatGPT, a partir das 10 horas deste sábado (15).
O acesso ao encontro é de graça e os participantes poderão ter informações sobre captação de investimentos para startups, desvendar o ChatGPT, saber tudo sobre Inteligência Artificial ou aprofundar sua bagagem de conhecimentos sobre ESG.
SERVIÇO
  • Onde: Praça do Papa – Enseada do Suá – Vitória
  • Quando: até domingo (16)
  • Horário de funcionamento: sábado das 9h às 21h e domingo das 9h às 20h.
  • Como se inscrever: pelo site  
  • Programação: os interessados podem conferir no Sebrae.

6 dicas para usar ChaGPT

01

Seja curioso

Não se assuste, pois você pode se surpreender. Eduardo Lube, da Faesa, aconselha a ter o pensamento aberto para conhecer como funciona a inteligência artificial. “Acesse, seja curioso. Não precisa nem estar logado para para usar. Daqui a pouco, a gente vai estar interagindo com o celular por comando de voz. Com um fone de ouvido, vai dar até para descobrir o nome de uma pessoa que você esqueceu, marcar uma reunião, entre outras coisas.”

02

Esteja antenado

As pessoas precisam saber o que é possível. O mundo digital muda o tempo todo. É preciso saber o que está acontecendo no mundo tecnológico, sobre novas ferramentas, entre outros itens. As mudanças acontecem muito rápido e quem não fica atento, fica para trás.

03

Busque auxílio

Busque pessoas mais experientes. Às vezes, o empreendedor tem uma ideia, sabe que dá para fazer, mas ainda faltam algumas questões técnicas para colocar em prática. “Um ex-aluno meu aplicou a inteligência artificial para que a mãe dele, que trabalha com venda de refeições, pudesse fazer entregas com mais agilidade. O uso do ChatGPT está aí, basta integrar às suas necessidades para incluir as facilidades no dia a dia”, comenta Lube.

04

Interação

Seja específico quando você for interagir. “Quando nem mesmo você entende o que está perguntando ou não diz o suficiente, o ChatGPT não vai entender. Por isso, é tão importante ser bem específico em sua interação”, comenta Eduardo Barcelos, da Triple AI.

05

Reúna dados

Forneça todo o contexto necessário para ter o melhor resultado. Barcelos afirma que não adianta colocar apenas uma frase. Quanto mais informação, melhor será o resultado.

06

Use palavras-chave

 Use palavras-chave no comando do ChatGPT. Fazendo isso, você direciona a ferramenta a dar as melhores respostas ao que está sendo pesquisado. Barcelos afirma que esse é um modelo probabilístico, portanto, quando se usa palavras-chave, elas vão auxiliar na busca da próxima palavra que vem enquanto resposta.

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