Veja dicas de como usar o ChatGPT para bombar o seu negócio

Otávio Lube e Eduardo Barcelos participam de painel em evento sobre o uso de ChatGPT Crédito: Divulgação

Criada pela empresa americana OpenIA, o ChatGPT funciona como um robô que responde interações por texto, em formato de conversa virtual. Com ele, é possível responder perguntas, otimizar processos, reduzir as atividades repetitivas, agilizar soluções, entre outros temas.

Segundo o professor da Faesa Otávio Lube, a inteligência artificial é uma ferramenta para facilitar a vida tanto das pessoas quanto dos empreendedores em seus negócios, por ser considerada muito poderosa. "O ChatGPT é fácil de usar e permite que as pessoas se dediquem às ações mais voltadas para estratégias."

O objetivo dela é fazer com que a gente diminua o processo repetitivo e foque em ações mais inteligentes, mais voltadas para o planejamento estratégico da empresa e, consequentemente, traga resultados Otávio Lube - Professor da Faesa

Ele também tem uma empresa de desenvolvimento e consultoria de software e criou, recentemente, uma forma para setores de recursos humanos agilizarem a triagem de currículos.

“Cheguei para fazer uma consultoria em uma empresa e havia três recrutadoras analisando manualmente mais de 500 documentos. Com a cabeça de empreendedor e engenheiro, percebi que isso não estava certo, pois muito tempo era perdido nesse processo. Do jeito que estava, elas iriam demorar um mês para verificar tudo”, lembra.

O professor lembra que os candidatos enviavam o currículo por whatsapp e pofissionais imprimiam tudo, para depois digitar manualmente as informações, gerando perda de tempo e desperdício.

Fiquei com isso na cabeça. Então, dei um comando ao ChatGPT, dizendo que ele era um recrutador que precisava sintetizar os principais pontos de um currículo. Agora, as pessoas mandam o currículo pelo aplicativo de mensagens, que já é lido pela ferramenta automaticamente Nome do Autor da Citação - Cargo do Autor

Essa empresa começou a usar essa ferramenta como piloto e já tem mais de mil currículos cadastrados. Depois disso, outras quatro organizações já estão interessadas nessa solução, que consegue até filtrar se o candidato está ou não alinhado com a cultura da organização. Lube lembra que pagou R$ 10 para a OpenIA para cadastrar esses dados.

“No meu caso, eu vi uma oportunidade de negócio e tenho certeza que isso pode acontecer com muita gente. Os empreendedores precisam estar antenados às novas tecnologias, pois elas serão um mar de possibilidades”, destaca.

O fundador da Triple AI, Eduardo Barcelos, avalia o ChatGPT como uma ferramenta que, assim como as outras, veio para ajudar, tornando-se uma aliada para quem que sabe utilizar. De acordo com ele, a tecnologia é muito boa para fazer atividades específicas, como produção de conteúdo até atividades jurídicas, e pode servir até como um mentor.

“Essa IA pode ajudar a pessoa a pensar em estratégias para a empresa, de forma mais assertiva. Quando se compartilha o seu contexto com ChatGPT, ele fica com mais precisão em relação ao que você está solicitando. De forma geral, sempre oriento que as pessoas utilizem a tecnologia desde o processo criativo até o processo das atividades específicas. Pode, por exemplo, auxiliar a escrever um texto, corrigir um e-mail, inserir dentro das operações de uma empresa, enfim, há um leque bem grande.”

Barcelos avalia que a IA pode ser usada em na maioria dos negócios onde há atividade linguística, de escrita, de raciocínio. Uma das dicas dadas por Barcelos para um melhor uso da ferramenta é o utilizar palavras-chaves.

A dica que eu sempre dou é: bota o pé na água e mede a temperatura. Com o ChatGPT é a mesma coisa. Vai usando devagar, testa, não precisa implementar na empresa toda. Essa é uma ferramenta que veio para auxiliar as pessoas e quanto mais informações fornecidas, melhores serão os resultados Eduardo Barcelos - Fundador da Triple AI

O assunto vai estar em destaque no Espírito Santo Innovation Experience (ESX), promovido pelo Sebrae, que tem programação até domingo (16), na Praça do Papa, em Vitória. Otávio Lube e Eduardo Barcelos estarão juntos no painel “Seu negócio pode ir mais longe com o ChatGPT, a partir das 10 horas deste sábado (15).

O acesso ao encontro é de graça e os participantes poderão ter informações sobre captação de investimentos para startups, desvendar o ChatGPT, saber tudo sobre Inteligência Artificial ou aprofundar sua bagagem de conhecimentos sobre ESG.

SERVIÇO

Onde: Praça do Papa – Enseada do Suá – Vitória

Praça do Papa – Enseada do Suá – Vitória Quando: até domingo (16)

até domingo (16) Horário de funcionamento: sábado das 9h às 21h e domingo das 9h às 20h.

sábado das 9h às 21h e domingo das 9h às 20h. Como se inscrever: pelo site

pelo site Programação: os interessados podem conferir no Sebrae.

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