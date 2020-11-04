ES proíbe placa que livra hotel quando algo do cliente some do quarto

A acomodação nos quartos de hotéis é um dos fatores que atraem o cliente Crédito: Ming Dai/Pixabay

Não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do quarto. Quem costuma viajar já deve ter se deparado com alguma variação da frase ao se hospedar em hotéis ou pousadas por aí. É uma prática comum entre os estabelecimentos, mas que, a partir de agora, está proibida em hospedagens do Espírito Santo

Foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (4) a sanção da Lei Nº 11.215, que proíbe que hotéis, pousadas e serviços de hospedagem em geral colocarem avisos que isentam a empresa da responsabilidade por objetos deixados nos quartos ou apartamentos durante a estadia do consumidor, mas que desapareceram.

A lei, que já entrou em vigor, proíbe a utilização de placas informativas, impressão em bilhetes, cartazes, panfletos ou qualquer outro meio de divulgação de informação por estabelecimentos que integram o setor hoteleiro ou que prestem o serviço de hospedagem temporária de pessoas, contendo os dizeres: Não nos responsabilizamos por objetos deixados no quarto/ apartamento ou, semelhante.

A regra vale tanto para hotéis, quanto motéis, pensões, pousadas, albergues ou semelhantes, e que, inclusive, poderão ser fiscalizados pelo Procon municipal ou estadual.

Para advogado especialista em Direito do Consumidor, Sérgio Murilo França, a mudança é positiva, muito embora o Código de Defesa do Consumidor já trouxesse algumas garantias.

Colocar esses avisos é uma prática comum, mas abusiva. O fornecedor do serviço é responsável por toda a segurança do consumidor e seus objetos enquanto permanecer hospedado, ou mesmo por objetos esquecidos, que devem ser mantidos num guarda-volumes ou achados e perdidos. Mas, por não conhecerem o CDC, muitas pessoas acabam sendo induzidas ao erro, e ficam com medo de guardar seus objetos.

A advogada Erica Neves, especialista em Direito do Consumidor, lembra que, além de o CDC estabelecer a responsabilidade do prestador de serviço pelos danos causados em seu estabelecimento, especialmente quando há o dever de guarda, como é o caso dos hotéis, há um entendimento do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) sobre um caso parecido, previsto em sua Súmula 130.

Em situação semelhante, o STJ entendeu que o estabelecimento que predisponha um estacionamento para seus clientes, ainda que não seja sua a sua atividade-fim, responde de maneira objetiva, ou seja, independente de culpa, por danos ao veículo e os objetos deixados no em seu interior.

A advogada Luiza Simões, também especialista em Direito do Consumidor observa que, em função das normas pré-existentes, a lei estadual não chega a inovar, mas reafirma a abusividade da prática, e resguarda o consumidor.

A responsabilidade das empresas já era regra, mas nunca foi cumprida. E de tanto lerem que elas não se responsabilizavam pelos objetos, os consumidores se acostumaram a considerar aquilo normal, como se fosse mesmo permitido. E não é o caso, tanto que essa nova lei estadual tem um texto curtinho, e não discorre muito sobre os motivos para a proibição porque já é um entendimento pacificado. A lei só reafirma.

Apesar das justificativas o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Espírito Santo (ABIH-ES), Gustavo Guimarães, criticou a legislação, que, segundo ele, foi elaborada sem diálogo com a categoria.

Para ele, os avisos servem justamente para fornecer uma salvaguarda às empresas, em casos em que não deveriam ser prejudicadas.

É muito comum as pessoas chegarem em casa e se darem conta de que esqueceram algum objeto após a viagem. Normalmente, os hotéis têm uma área de achados e perdidos, mas é difícil se responsabilizar por algo esquecido. Quem esqueceu normalmente não sabe onde. Por isso a gente se exime.

Ele afirma ainda que a maioria dos estabelecimentos conta com cofres, sejam nos quartos (para guardar objetos de valor), ou um cofre central, onde podem ser armazenadas grandes quantias eventualmente carregadas pelos hóspedes.