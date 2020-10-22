Hotéis iniciam reabertura com novos protocolos de higiene

Hotéis e resorts precisaram adaptar seus protocolos, propiciando um ambiente seguro para hóspedes e colaboradores Crédito: Pixabay

Com a retomada gradual do turismo, companhias aéreas, pontos turísticos e hotéis aos poucos reabrem para o público. Mesmo assim, os cuidados continuam necessários, e o “novo normal” também é uma realidade para viagens. Hotéis e resorts precisaram adaptar seus protocolos, propiciando um ambiente seguro para hóspedes e colaboradores.

Os hotéis fizeram adequações especialmente quanto à limpeza dos espaços e distanciamento social. Muitos deles convocaram profissionais da saúde e especialistas para elaboração das novas regras e treinamento de funcionários.

Entre as principais medidas adotadas estão a limitação no número de hóspedes e o reforço na higienização, tanto das áreas comuns quanto dos quartos, com atenção especial a superfícies de alto contato, por exemplo maçanetas, corrimões e controles remotos.

O contato com o staff é menor, com a disponibilização de check-in online e recepções protegidas por acrílico. Alguns hotéis providenciaram termômetros para checar a temperatura dos hóspedes, e instalaram tapetes sanitizantes nas entradas e dispensadores de álcool em gel nas áreas sociais.

Os espaços de lazer e das refeições também passaram por adaptações, incluindo definição de limite de pessoas, necessidade de agendamento e preferência por áreas ao ar livre ou ventiladas. Nos restaurantes, o serviço é à la carte ou buffet assistido, com um funcionário responsável por servir a comida.

As novas medidas se tornaram essenciais na decisão de viajar e na escolha da hospedagem. Normalmente os hotéis disponibilizam essas informações nos sites e redes sociais. No caso do Zarpo , agência de viagens online focada em hotéis e resorts de alto padrão, em cada página foi adicionada a aba “Segurança e higiene”, onde é possível conferir os novos protocolos. No site é possível também ver uma lista de hotéis e resorts que já reabriram e estão prontos para receber hóspedes.

Os cuidados de sempre devem continuar