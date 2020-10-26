All-Inclusive vale a pena? Saiba se o “tudo incluso” é ideal para a sua viagem

Mavsa Resort, em Cesário Lange (SP) Crédito: Divulgação

Comida e bebida à vontade, infraestrutura de primeira e lazer para todas as idades fazem parte da experiência em hospedagens All-Inclusive. Tudo isso, é claro, tem um custo. Mas ao contrário do que pode parecer à primeira vista, o custo-benefício pode tornar o All-Inclusive uma opção que vale a pena.

Afinal, o que significa All-Inclusive?

All-Inclusive, ou “tudo incluso”, em português, é um sistema em que todas as refeições já estão inclusas no valor da diária. Das refeições principais até petiscos e bebidas - alcoólicas ou não -, o consumo é ilimitado. Geralmente esse tipo de experiência é encontrada em resorts, hotéis e até mesmo em cruzeiros.

Além da variedade gastronômica, as hospedagens costumam possuir várias opções de diversão e relax, como piscinas, programação de atividades, kids’ club e mais. Os hóspedes aproveitam ao máximo, e o melhor, sem surpresas na hora de verificar o custo final.

Hospedar-se em um All-Inclusive vale a pena?

Ao colocar os gastos na ponta do lápis, é preciso considerar mais do que a hospedagem: Em uma viagem com estadia que inclui apenas o café da manhã, é preciso se preocupar também com refeições e passeios (city tours, ingressos para parques de diversão ou aquáticos, passeios de barco, etc.).

Confira abaixo uma estimativa de uma viagem para dois adultos e duas crianças. Em média, o valor da diária de um hotel com café da manhã incluso é em torno R$ 300. Para duas refeições diárias, calculamos a média de R$ 30 por adulto e R$ 15 por criança, por refeição. Já para petiscos e bebidas, considere R$ 100 por dia para toda família, e o mesmo montante para lazer e passeios. Quanto ao resort All-Inclusive, o Zarpo tem opções com diárias a partir R$ 700.

Tabela de valeros dos serviços all-inclusive Crédito: Zarpo

Outra questão que vale a pena avaliar no momento da decisão é o tipo de viagem. Se você pretende, por exemplo, conhecer restaurantes famosos no destino, ou visitar praias distantes e passar o dia fora, o All-Inclusive pode não ser a melhor opção. Por oferecer uma experiência completa, da gastronomia ao lazer, estadias com tudo incluso são boas escolhas para quem deseja se divertir sem que seja preciso sair da hospedagem.