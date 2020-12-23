ES criou 11.081 empregos com carteira assinada em novembro

Carteira de Trabalho Crédito: Fernando Madeira

Espírito Santo abriu 11.081 novos postos de trabalho em novembro  1.853 vagas a mais que no mês anterior (9.228). De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério da Economia nesta quarta-feira (23), o Estado registrou 32.203 admissões e 21.122 desligamentos no último mês.

Em todo o Brasil, o saldo entre contratações e demissões no mercado formal de trabalho também ficou positivo em 414.556 em novembro. O resultado, conforme informações do governo, é o melhor desde 1992, início da série histórica da pesquisa.

Esse foi o quinto mês positivo de criação de empregos com carteira assinada, conforme os dados oficiais, mas o primeiro em que o saldo acumulado de empregos em 2020 ficou positivo. Apesar da crise, até novembro, foram criados 227.025 novos empregos no país.

O Espírito Santo vem demonstrando uma recuperação dos empregos nos últimos meses. Em outubro, o saldo ficou em 9.228, enquanto que em setembro 6.982. Em agosto, foram 6.166 e em julho, 2.005. O último fechamento negativo foi registrado em junho, com 216 postos de trabalho a menos.

O avanço das contratações no Estado no mês passado foi puxado pelo setor de comércio, que contratou 4.360 profissionais a mais do que demitiu. Na sequência, vem o segmento de serviços, um dos mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. Foram 4.071 vagas criadas.

A indústria criou 1.931 oportunidades, e a construção, que tem estado aquecida há meses, fazendo com que a procura por materiais para obras dispare no Estado, criou 738 novas vagas.

O único setor com saldo negativo de contratações foi o de agropecuária, onde foram criadas 19 vagas a menos do que o número de vagas fechadas.

Vale observar que o Caged contabiliza somente trabalhadores com carteira assinada. O saldo do emprego equivale ao número de pessoas contratadas menos o número de demissões.

A melhora já havia sido antecipada pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Covid, divulgada na manhã desta quarta-feira (23) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)