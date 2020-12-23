ES criou 11.081 empregos com carteira assinada em novembro

O Espírito Santo abriu 11.081 novos postos de trabalho em novembro 1.853 vagas a mais que no mês anterior (9.228). De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério da Economia nesta quarta-feira (23), o Estado registrou 32.203 admissões e 21.122 desligamentos no último mês.
Em todo o Brasil, o saldo entre contratações e demissões no mercado formal de trabalho também ficou positivo em 414.556 em novembro. O resultado, conforme informações do governo, é o melhor desde 1992, início da série histórica da pesquisa.
Esse foi o quinto mês positivo de criação de empregos com carteira assinada, conforme os dados oficiais, mas o primeiro em que o saldo acumulado de empregos em 2020 ficou positivo. Apesar da crise, até novembro, foram criados 227.025 novos empregos no país.
O mesmo movimento ocorre no Estado, que, até então, criou 8.511 novos postos de trabalho em 2020. Em outubro, o Espírito Santo registrava um saldo negativo de 2.528 vagas.
O Espírito Santo vem demonstrando uma recuperação dos empregos nos últimos meses. Em outubro, o saldo ficou em 9.228, enquanto que em setembro 6.982. Em agosto, foram 6.166 e em julho, 2.005. O último fechamento negativo foi registrado em junho, com 216 postos de trabalho a menos.
O avanço das contratações no Estado no mês passado foi puxado pelo setor de comércio, que contratou 4.360 profissionais a mais do que demitiu. Na sequência, vem o segmento de serviços, um dos mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. Foram 4.071 vagas criadas.
A indústria criou 1.931 oportunidades, e a construção, que tem estado aquecida há meses, fazendo com que a procura por materiais para obras dispare no Estado, criou 738 novas vagas.
O único setor com saldo negativo de contratações foi o de agropecuária, onde foram criadas 19 vagas a menos do que o número de vagas fechadas.
Vale observar que o Caged contabiliza somente trabalhadores com carteira assinada. O saldo do emprego equivale ao número de pessoas contratadas menos o número de demissões.
A melhora já havia sido antecipada pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Covid, divulgada na manhã desta quarta-feira (23) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
De acordo com os dados da Pnad, o número de pessoas ocupadas no Espírito Santo chegou a 1.738.000 no mês passado 10 mil a mais que no mês anterior. Já o número de desocupados chega a 259 mil somente mil a mais que no mês anterior. Com isso, a taxa de desocupação estabilizou-se em 13%, sem variação entre um mês e outro.