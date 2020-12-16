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PIB 2018

Vitória, Serra e Vila Velha estão entre as 100 cidades mais ricas do Brasil

Os três municípios avançaram no ranking em geração de riquezas em 2018 em relação ao período. Vila Velha, apesar de subir dois degraus, ao contrário da Capital capixaba e da Serra, não aumentou a participação no PIB nacional
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 14:14

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 14:14

Complexo de Tubarão, em Vitória, no Espírito Santo. Imagem mostra os três piers em que os navios aportam, além das usina de pelotização de minério. Sistema Sudeste da Vale
Melhora no desempenho dos municípios se deve ao setor minério de ferro no ano estudado, que cresceu em 2018, período anterior à tragédia de Brumadinho Crédito: Reprodução/Relatório de Produção da Vale
Três municípios capixabas estão entre as 100 cidades mais ricas do país, sendo que dois deles cresceram entre as cidades com maior Produto Interno Bruto (PIB). Vitória, que no levantamento anterior ocupava a 42ª posição entre as economias brasileiras, agora está em 34º lugar. Já a Serra avançou seis degraus, passando da 42ª para a 48ª colocação.
Vila Velha também está entre as 100 maiores economias do país, e pulou de 90º para 88º lugar. Juntas, essas três localidades correspondem a 45% do PIB do Espírito Santo.

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Os dados, de 2018, foram divulgados nesta quarta-feira (16) pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os números detalhados de Estados e municípios de cada período são divulgados sempre após dois anos.

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Vitória e Serra, aliás, estão entre os quatro municípios com maior ganho em pontos percentuais em participação no PIB do país entre 2017 e 2018.
A Capital capixaba, em 2017, representava 0,31% do PIB nacional e passou para 0,38%, com aumento de 0,07 ponto percentual. Já a Serra avançou em 0,05 ponto percentual, saindo de 0,28% para um peso de 0,33%.
O desempenho, conforme observou o coordenador de Estudos Econômicos do IJSN, Antônio Rocha, deve-se ao avanço do setor de minério de ferro, antes da tragédia de Brumadinho, em janeiro de 2019, que acabou impedindo a expansão e ainda derrubou a produção de pelotas após o levantamento ser feito.

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IMPACTO DOS MUNICÍPIOS NO PIB ESTADUAL

O estudo do Instituto Jones e do IBGE mostrou que mais da metade das riquezas produzidas pelo Estado estão concentradas em quatro municípios. Em 2018, Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica, todos na Região Metropolitana da Grande Vitória, foram responsáveis por 52,1% do PIB capixaba.
Dez municípios estão na faixa de participação entre 1% e 5% e responderam, somados, por aproximadamente 30,6% do PIB estadual.
Os sessenta e quatro municípios com os menores PIBs, com participação igual e inferior a 1%, representaram juntos 17,3% do PIB do Espírito Santo.

DESEMPENHO DO ESTADO

Entre os grandes setores da economia capixaba, destacam-se o acréscimo em volume do valor adicionado da agropecuária, cuja expansão foi de 25,3% e o serviços 3,8%, combinada com a retração da indústria (-4,6%).
O setor de serviços respondeu por 63,9% do Valor Adicionado Bruto (VAB), em 2018. Já a indústria apresentou participação de 32,4% e a agropecuária 3,8%.

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Em 2018, 34 municípios capixabas (43,6% do total) tiveram como principais atividades econômicas serviços públicos como administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social.
Três municípios tiveram como atividade principal o setor de indústrias de transformação: Aracruz, Atílio Vivacqua e São Domingos do Norte.
Em Brejetuba e Vila Valério, a agricultura, inclusive apoio à agricultura e a pós-colheita, figurou como a atividade de maior destaque. Em Santa Maria de Jetibá, o destaque foi a pecuária.
Outros 32 municípios registram como principal atividade demais serviços, que engloba diversas atividades.

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