Presidente Kennedy tem PIB per capita de R$ 583.171,85, o maior do país

Perspectivas do Porto Central, terminal portuário de águas profundas em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo Crédito: Porto Central/Youtube/Reprodução

Amparado pelas atividades de produção e exploração de petróleo, o município de Presidente Kennedy , no Sul do Espírito Sant o, voltou a ter o maior Produto Interno Bruto (PIB) per capita do país. Isto é, a soma das riquezas produzidas pela cidade, dividida pelo número de habitantes, é a maior de todo o Brasil, chegando a R$ 583.171,85  17 vezes maior que o PIB per capita brasileiro ( R$ 33.593,82).

Os dados, que se referem ao ano de 2018, foram divulgados nesta quarta-feira (16) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) . A cidade capixaba, que também teve o maior PIB per capita do país, em 2015, caiu para a 17ª posição em 2016. Em 2017, voltou a avançar, chegando à 4ª colocação no ranking das 100 cidades com o maior PIB per capita do Brasil (R$ 292.397,08).

"Em 2018, Presidente Kennedy se destacou como o maior PIB per capita brasileiro, uma posição que havia perdido nos últimos anos. Mas vale destacar que, na ordem de desenvolvimento sustentável, esse indicador não pode ser analisado isoladamente. É importante fazer uma análise dos componentes sociais e econômicos. É o maior PIB per capita, mas se a gente olha renda per capita, não se destaca tanto. O mesmo ocorre com o indicador de desenvolvimento humano", avaliou o diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) , Pablo Lira.

O segundo município do Espírito Santo em termos de PIB per capita é Itapemirim (R$ 167.621,34), que ocupa a 23ª posição nacional no ranking das cidades com melhor desempenho.

Os dez municípios com os maiores PIB per capita no país em 2018 somavam 1,5% da economia nacional e 0,2% da população brasileira, de acordo com o Produto Interno Bruto dos Municípios 2018, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em segundo lugar, vem Ilhabela (SP), com R$ 419.457,22, ambos impulsionados pela extração de petróleo. O terceiro lugar foi de Selvíria (MS), R$ 362.080,40, seguido por São Gonçalo do Rio Abaixo (MG), com R$ 337.288,81; Paulínia (SP), com R$ 306.163,17; Triunfo (RS), com 304.208,49; Vitória do Xingu (PA), com R$ 291.967,12; Extrema (MG), com R$ 268.459,18; Louveira (SP), com R$ 229.610,70; e São Francisco do Conde (BA), R$ 225.290,31.

VEJA O PIB PER CAPITA DOS MUNICÍPIOS DO ES