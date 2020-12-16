Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
PIB em 2018

Presidente Kennedy tem PIB per capita de R$ 583.171,85, o maior do país

Cidade voltou ao topo, segundo dados divulgados nesta quarta. PIB per capita (divido por número de habitantes) do município foi 17 vezes maior que o brasileiro ( R$ 33.593,82)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 14:40

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 14:40

Perspectivas do Porto Central, terminal portuário de águas profundas em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo
Perspectivas do Porto Central, terminal portuário de águas profundas em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo Crédito: Porto Central/Youtube/Reprodução
Amparado pelas atividades de produção e exploração de petróleo, o município de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, voltou a ter o maior Produto Interno Bruto (PIB) per capita do país. Isto é, a soma das riquezas produzidas pela cidade, dividida pelo número de habitantes, é a maior de todo o Brasil, chegando a R$ 583.171,85  17 vezes maior que o PIB per capita brasileiro ( R$ 33.593,82).
Os dados, que se referem ao ano de 2018, foram divulgados nesta quarta-feira (16) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  A cidade capixaba, que também teve o maior PIB per capita do país, em 2015, caiu para a 17ª posição em 2016. Em 2017, voltou a avançar, chegando à  4ª colocação no ranking das 100 cidades com o maior PIB per capita do Brasil (R$ 292.397,08).
"Em 2018, Presidente Kennedy se destacou como o maior PIB per capita brasileiro, uma posição que havia perdido nos últimos anos. Mas vale destacar que, na ordem de desenvolvimento sustentável, esse indicador não pode ser analisado isoladamente. É importante fazer uma análise dos componentes sociais e econômicos. É o maior PIB per capita, mas se a gente olha renda per capita, não se destaca tanto. O mesmo ocorre com o indicador de desenvolvimento humano", avaliou o diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN),  Pablo Lira.
O segundo município do Espírito Santo em termos de PIB per capita é Itapemirim (R$ 167.621,34), que ocupa a 23ª posição nacional no ranking das cidades com melhor desempenho.
Os dez municípios com os maiores PIB per capita no país em 2018 somavam 1,5% da economia nacional e 0,2% da população brasileira, de acordo com o Produto Interno Bruto dos Municípios 2018, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Em segundo lugar, vem Ilhabela (SP), com R$ 419.457,22, ambos impulsionados pela extração de petróleo. O terceiro lugar foi de Selvíria (MS), R$ 362.080,40, seguido por São Gonçalo do Rio Abaixo (MG), com R$ 337.288,81; Paulínia (SP), com R$ 306.163,17; Triunfo (RS), com 304.208,49; Vitória do Xingu (PA), com R$ 291.967,12; Extrema (MG), com R$ 268.459,18; Louveira (SP), com R$ 229.610,70; e São Francisco do Conde (BA), R$ 225.290,31.

VEJA O PIB PER CAPITA DOS MUNICÍPIOS DO ES

Com informações da Agência Estado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Veículo autopropelido que foi impedido de usar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte (para uso somente de Opinião da Gazeta)
Ciclovias da Grande Vitória: sem comunicação e fiscalização não vai haver organização
Editais e Avisos - 17/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados