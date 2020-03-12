ES arrecada R$ 29 milhões com venda de 26 lotes na Serra

O governo do Espírito Santo arrecadou quase R$ 30 milhões nesta quarta-feira (11) com o leilão de lotes do Polo Empresarial Cercado da Pedra, localizado na Serra. Dos 64 loteamentos ofertados, 26 foram arrematados por empresas capixabas e até de fora do Estado.
A lista com as empresas vencedoras não foi divulgada, uma vez que há um prazo de 5 dias para recursos e, só após isso, será publicado o resultado final. Das 30 empresas participantes do leilão, uma arrematou uma quadra inteira (a quadra 11, contendo 16 lotes).
Segundo informações da Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedes), a arrecadação total foi de R$ R$ 29,19 milhões. Se todos os lotes tivessem sido vendidos, o governo teria arrecado pelo menos R$ 72 milhões, levando em conta os lances mínimos.
R$ 72 MILHÕES
É o valor que poderia ter sido arrecadado se todos os lotes tivessem sido vendidos
Na avaliação do secretário da Sedes, Marcos Kneip, o resultado foi positivo mesmo sem todas as áreas terem sido arrematadas.
"Os últimos dois leilões que fizeram foram desertos, sem visitantes. Desta vez foram 30 que demonstraram interesse efetivo. E numa licitação com pouca campanha e quase a custo zero para o Estado", disse.
Kneip contou que o Estado deve realizar outros leilões para ocupar o restante das áreas do polo "com mais divulgação". Para ele, o resultado foi excepcional e mostra o bom ambiente de negócios do Espírito Santo.
"Sobretudo nesse momento de incerteza, esse é um resultado que mostra que os empresários estão acreditando e de olho no Espírito Santo. É algo muito importante para o desenvolvimento da Serra e do Estado. Em um momento como esse, acredito que qualquer outro leilão assim em outro Estado seria deserto. Então é uma demonstração clara que o nosso ambiente de negócios é diferenciado"
O Polo Empresarial Cercado da Pedra está localizado na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, na antiga estrada para Manguinhos, e próximo ao Civit. Já há algumas empresas instaladas na região, que possui área total de 1.246.000 metros quadrados.