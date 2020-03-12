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Leilão

ES arrecada R$ 29 milhões com venda de 26 lotes na Serra

Das 30 empresas participantes do leilão da área do polo empresarial, uma arrematou uma quadra inteira com 16 lotes

Publicado em 11 de Março de 2020 às 21:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2020 às 21:20
Polo Empresarial Cercado da Pedra, na Serra, teve lotes arrematados em leilão Crédito: Divulgação | Sedes
O governo do Espírito Santo arrecadou quase R$ 30 milhões nesta quarta-feira (11) com o leilão de lotes do Polo Empresarial Cercado da Pedra, localizado na Serra. Dos 64 loteamentos ofertados, 26 foram arrematados por empresas capixabas e até de fora do Estado.
A lista com as empresas vencedoras não foi divulgada, uma vez que há um prazo de 5 dias para recursos e, só após isso, será publicado o resultado final. Das 30 empresas participantes do leilão, uma arrematou uma quadra inteira (a quadra 11, contendo 16 lotes).
Segundo informações da Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedes), a arrecadação total foi de R$ R$ 29,19 milhões. Se todos os lotes tivessem sido vendidos, o governo teria arrecado pelo menos R$ 72 milhões, levando em conta os lances mínimos.

R$ 72 MILHÕES

É o valor que poderia ter sido arrecadado se todos os lotes tivessem sido vendidos
Na avaliação do secretário da Sedes, Marcos Kneip, o resultado foi positivo mesmo sem todas as áreas terem sido arrematadas.
"Os últimos dois leilões que fizeram foram desertos, sem visitantes. Desta vez foram 30 que demonstraram interesse efetivo. E numa licitação com pouca campanha e quase a custo zero para o Estado", disse.

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Kneip contou que o Estado deve realizar outros leilões para ocupar o restante das áreas do polo "com mais divulgação". Para ele, o resultado foi excepcional e mostra o bom ambiente de negócios do Espírito Santo.
"Sobretudo nesse momento de incerteza, esse é um resultado que mostra que os empresários estão acreditando e de olho no Espírito Santo. É algo muito importante para o desenvolvimento da Serra e do Estado. Em um momento como esse, acredito que qualquer outro leilão assim em outro Estado seria deserto. Então é uma demonstração clara que o nosso ambiente de negócios é diferenciado"
Marcos Kneip - Secretário de Estado de Desenvolvimento
O Polo Empresarial Cercado da Pedra está localizado na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, na antiga estrada para Manguinhos, e próximo ao Civit. Já há algumas empresas instaladas na região, que possui área total de 1.246.000 metros quadrados.

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