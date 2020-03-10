Governo do ES faz leilão para vender 64 lotes em polo empresarial

Área do Polo Empresarial Cercado da Pedra, na Serra Crédito: Divulgação/Sedes

Uma área de 631,39 mil m², dividida em 64 lotes, será vendida à iniciativa privada nesta quarta-feira (11). As quadras fazem parte do Polo Empresarial Cercado da Pedra, na Serra , que está pronto para construção. O valor mínimo da área total a ser licitada é de aproximadamente R$ 72 milhões.

Localizado na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, na antiga estrada para Manguinhos, ele possui área total de 1,24 milhão de m². De acordo com o edital da Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedes) , o lote com o maior valor de mínimo (R$ 4,19 milhões) tem 9 mil m². Já a com o menor valor de lance mínimo (R$ 338 mil) tem 689,29 m².

R$ 4,19 MILHÕES É O VALOR DA ÁREA COM MAIOR LANCE MÍNIMO

O empreendimento está próximo à BR 101, ao aeroporto, ferrovia e portos, o que potencializam o polo e garantem dinamismo para as empresas que ali se instalarem.

De acordo com o edital do certame , a obra deverá ser concluída no prazo máximo de 60 meses. No entanto, a empresa que optar pela conclusão das obras em até 30 meses, a contar da data de assinatura do contrato, receberá desconto de 25% sobre o valor arrematado.

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Esta terça-feira (10) foi o último dia que os interessados em participar do leilão tiveram para realizar o depósito de 5% sobre o valor do terreno que almejam. Só assim, eles poderão participar da compra dos espaços. Uma mesma pessoa pode comprar mais de um lote desde que faça o depósito mínimo de cada um deles.

A abertura dos envelopes da concorrência será realizada nesta quarta-feira (11), às 10 horas, no auditório da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), na Avenida Nossa Senhora da Penha, em Vitória. Apenas nesse momento se saberá qual empresa venceu a compra dos espaços e serão divulgados os valores e números referentes ao processo.

O empreendimento está próximo à BR 101, ao aeroporto, ferrovia e portos Crédito: Divulgação/Sedes

COMO FUNCIONA?

As empresas vencedoras do certame poderão pagar 10% do valor total arrematado pelo(s) lote(s) será efetuado na assinatura do contrato, deduzindo o montante de 5% já recolhidos para habilitação no certame. Os 90% restantes poderão ser parcelados em 60 meses.

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