Casagrande sanciona lei que reduz multas para as empresas

Hoje, sancionarei a lei que altera as obrigações acessórias. Nosso objetivo é desburocratizar os processos através da modernização da legislação e, assim, contribuir para a melhoraria do ambiente de negócios no ES.

A nova legislação estabelece que multas aplicadas pelo Fisco estadual por atrasos em declarações sejam extintas ou reduzidas. Essas obrigações acessórias são documentos, como declarações mensais, trimestrais e anuais, em que constam informações sobre a empresa. O texto também contempla a redução de trâmites burocráticos e corrige o valor de multas relativas ao ICMS.