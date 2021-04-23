Empresa que pedir grande empréstimo a fundo do ES terá que manter empregos

O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) será o operador do fundo Crédito: Governo do ES | Divulgação

O projeto, lançado pelo governo e aprovado pela Assembleia Legislativa no mês passado, agora foi regulamentado por decreto publicado em edição extra do Diário Oficial do Espírito Santo nesta quinta-feira (22).

Segundo o decreto, as empresas que obtiverem financiamentos em valor igual ou superior a R$ 500 mil deverão assumir compromisso de manutenção do número de empregos, pelo prazo de seis meses a partir da liberação dos recursos.

De acordo com as regras do financiamento, só podem acessar o recurso as empresas de setores que foram diretamente impactadas pelas medidas de restrição à circulação impostas pela pandemia, como bares e restaurantes, hotéis e pousadas, eventos sociais e culturais, atividades esportivas e turísticas.

Negócios de outras áreas também poderão pedir o crédito, porém terão que comprovar que, de fato, sofreram financeiramente com a Covid-19, a partir de março de 2020.

Arquivos & Anexos Diário Oficial do ES - Edição extra - 22/04/2020 Regulamenta o cartão ES Solidário e o Fundo de Proteção ao Emprego Tamanho do arquivo: 251kb Baixar

O Bandes fará a avaliação das propostas considerando as condições econômico-financeiras dos beneficiários, sendo o Fundo o responsável por arcar com o risco de um eventual calote da empresa.