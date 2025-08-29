Empreendedoras são premiadas por negócios inovadores no ES; veja as vencedoras

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 08:50
A criação de negócios inovadores rendeu uma premiação a empreendedoras do Espírito Santo. Ao todo, dez mulheres receberam o reconhecimento concedido por meio do Prêmio Sebrae de Negócios.
Elas foram classificadas nas categorias Microempreendedora Individual (MEI), Pequenos Negócios, Produtora Rural, Ciência e Tecnologia e Destaque Turismo. A cerimônia foi realizada na última quarta-feira (27).
A edição deste ano contou com 211 inscritas de diversos municípios capixabas. Uma comissão composta apenas por mulheres foi responsável pela análise dos trabalhos participantes. A premiação tem como objetivo celebrar o protagonismo feminino no empreendedorismo, destacando histórias que transformam vidas e impulsionam o desenvolvimento do país.
As três primeiras colocadas de cada categoria terão a oportunidade de fazer, gratuitamente, o Empretec, programa de formação de empreendedores do mundo, desenvolvido pela Organização das Nações Unidas (ONU). Já as primeiras colocadas seguem para a etapa nacional e concorrem a prêmios em dinheiro que podem chegar a R$ 30 mil.
Para a gestora do Sebrae Delas no Espírito Santo, Suzana Fernandes, o prêmio é um marco na valorização da liderança feminina. Segundo ela, as histórias dessas mulheres representam coragem, inovação e dedicação.
“Ao reconhecê-las, o Sebrae reafirma seu compromisso em apoiar mulheres que transformam suas comunidades por meio dos seus negócios”.
De acordo com o Sebrae, 206 mil mulheres estão à frente de seus negócios no Espírito Santo, representando 41% do total de empreendedores no Estado. Cerca de 88% delas trabalham por conta própria, sem funcionários.
Categoria Ciência e Tecnologia
Categoria Produtora Rural
Categoria Microempreendedora Individual (MEI)
Categoria Pequenos Negócios
Destaque Turismo
