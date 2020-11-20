É falso que prefeito de Cachoeiro de Itapemirim fechará comércio

É falsa a informação que circula nas redes sociais de que o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, teria tomado a decisão nesta sexta-feira (20) de fechar o comércio da cidade novamente por sete dias a partir de sábado (21), por conta do aumento de casos do novo coronavírus. Diante da situação, o prefeito fez uma publicação nas redes sociais nesta sexta (20) dizendo que a informação é falsa.
O texto que vem sendo compartilhado nas redes sociais foi publicado em A Gazeta no dia 20 de março deste ano, no início da pandemia. De fato, na ocasião a restrição de funcionamento foi adotada no comércio como tentativa de controlar o avanço da Covid-19 na cidade, mas a administração municipal não anunciou a medida novamente agora. O prefeito Victor Coelho se pronunciou sobre o assunto.
As fakes news são um desserviço nestes tempos de pandemia. Hoje (20), circula uma montagem de suposta matéria de A Gazeta, que diz que fecharemos o comércio neste sábado (21). É mentira. Seguimos firmes nas ações de enfrentamento da Covid-19 para garantir a saúde e a economia da cidade, escreveu o prefeito.
Durante a manhã, outra informação falsa foi divulgada nas redes sociais de que o governador do Estado, Renato Casagrande, também teria determinado o fechamento do comércio na cidade. Durante entrevista concedida também nesta manhã (20) para a jornalista Fernanda Queiroz, na rádio CBN Vitória, Casagrande afirmou que descarta decretar lockdown no Espírito Santo.