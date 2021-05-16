Wine tem loja física no Espírito Santo e nos Estados de São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul Crédito: Wine | Divulgação

Your browser does not support the audio element. E-commerce capixaba de vinho compra importadora por R$ 180 milhões

Maior empresa de assinaturas de vinho do mundo, a Wine comprou uma importadora da bebida por R$ 180 milhões. A aquisição da catarinense Cantu foi celebrada na última sexta-feira (14), conforme documento publicado no site do e-commerce capixaba destinado à relação com os próprios investidores.

Rio de Janeiro e Com mais de 15 anos no mercado e sede no município de Itajaí ( SC ), a Cantu Importadora tem filiais em outros três Estados: Minas Gerais Pernambuco . Ao todo, ela conta com mais de 15 mil pontos de venda e mais de 11 mil clientes, fortalecendo a presença da Wine em território nacional.

Diretor de relações com investidores, Alexandre Magno da Cruz Oliveira afirmou que o negócio agregará potência e capilaridade à empresa. "A sólida estrutura logística e capacidade operacional possibilita sinergias com potencial de entrega em 48 horas em todas as capitais e principais cidades", consta no documento.

Segundo a Wine, a aquisição da empresa catarinense teve um custo total de R$ 180 milhões, dos quais R$ 54 milhões serão pagos na data de fechamento do negócio. Já os outros R$ 126 milhões serão divididos em duas parcelas iguais (de R$ 63 milhões), que deverão ser pagas em março e julho de 2024.

Apesar da venda, a marca Cantu continuará no mercado e possuirá uma operação autônoma, seguindo os preceitos de compliance e governança do grupo Wine. A importadora opera com marcas exclusivas de vinho, como Susana Balbo, Sutter Home, Ventisquero, Quinta de Bons Ventos, Ramon Bilbao, Yellow Tail e Chilano.

EXPANSÃO E PLANO DE ENTRAR NA BOLSA DE VALORES