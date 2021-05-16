E-commerce capixaba de vinho compra importadora por R$ 180 milhões
Maior empresa de assinaturas de vinho do mundo, a Wine comprou uma importadora da bebida por R$ 180 milhões. A aquisição da catarinense Cantu foi celebrada na última sexta-feira (14), conforme documento publicado no site do e-commerce capixaba destinado à relação com os próprios investidores.
Com mais de 15 anos no mercado e sede no município de Itajaí (SC), a Cantu Importadora tem filiais em outros três Estados: Minas Gerais, Rio de Janeiro e Pernambuco. Ao todo, ela conta com mais de 15 mil pontos de venda e mais de 11 mil clientes, fortalecendo a presença da Wine em território nacional.
Diretor de relações com investidores, Alexandre Magno da Cruz Oliveira afirmou que o negócio agregará potência e capilaridade à empresa. "A sólida estrutura logística e capacidade operacional possibilita sinergias com potencial de entrega em 48 horas em todas as capitais e principais cidades", consta no documento.
Segundo a Wine, a aquisição da empresa catarinense teve um custo total de R$ 180 milhões, dos quais R$ 54 milhões serão pagos na data de fechamento do negócio. Já os outros R$ 126 milhões serão divididos em duas parcelas iguais (de R$ 63 milhões), que deverão ser pagas em março e julho de 2024.
Apesar da venda, a marca Cantu continuará no mercado e possuirá uma operação autônoma, seguindo os preceitos de compliance e governança do grupo Wine. A importadora opera com marcas exclusivas de vinho, como Susana Balbo, Sutter Home, Ventisquero, Quinta de Bons Ventos, Ramon Bilbao, Yellow Tail e Chilano.
EXPANSÃO E PLANO DE ENTRAR NA BOLSA DE VALORES
No ano passado, a Wine anunciou o plano de executar uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês). Porém, em novembro, quando estava prestes a concretizá-lo, a empresa suspendeu o processo e fez apenas a solicitação de registro como companhia de capital aberto, que permite emissão de ações, por exemplo.
Apesar de adiada, a entrada na Bolsa de Valores não foi descartada e o e-commerce espera retomá-lo ainda neste ano, dependendo da conjuntura econômica. Até o final de 2021, o clube também tem a expectativa de abrir mais quatro lojas no Brasil, além da inaugurada em abril em Vitória. Ao todo, já são nove unidades no país.