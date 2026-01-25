Veja o vídeo

Como celulose vira um milhão de rolos de papel por dia em fábrica no ES

Entenda como o ciclo produtivo de unidade em Aracruz começa nas árvores, da floresta, e termina no produto final, que é o papel higiênico

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 07:45

Inaugurada em novembro a partir de um investimento de R$ 650 milhões, a nova fábrica de papel tissue da Suzano em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, tem a capacidade de produzir um milhão de rolos de papel higiênico por dia. No momento, está operando com 90% da capacidade e já se prepara para chegar a 100% nos próximos meses.

Com a entrada em funcionamento dessa nova fábrica, a empresa passa a ter toda a cadeia de produção dentro do Estado, onde já produz celulose – principalmente para exportação – há 47 anos. Assim, o ciclo produtivo começa nas árvores, da floresta, e termina no produto final, que é o papel higiênico. Quer saber como os fardos de celulose produzidos na outra parte da fábrica viram os conhecidos rolinhos de papel higiênico? Acompanhe no vídeo acima.

Ao ano, a produção no Espírito Santo será de 60 mil toneladas de papel tissue, sendo 30 mil em Aracruz e 30 mil na unidade convertedora de Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul, inaugurada em 2021. Isso equivale a 20% da produção total da empresa no país, cuja capacidade instalada no setor de papel tissue é de 340 mil toneladas ao ano.

Os produtos dessas unidades serão destinados a abastecer todo o Sudeste, junto com a fábrica em São Paulo. A entrada em produção da nova unidade também elimina a necessidade de trazer papel da fábrica da Bahia, por exemplo.

Ao ano, a produção da Suzano no Espírito Santo será de 60 mil toneladas de papel tissue Crédito: Carlos Alberto Silva

