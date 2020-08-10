Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Retomada

Com abertura no sábado, comércio do ES comemora venda do Dia dos Pais

O setor estima que as vendas na semana que antecedeu a data comemorativa tenham sido equivalentes a 75% do esperado para o período
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 17:09

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 17:09

Comércio na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande
Movimento no comércio na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande Crédito: Fernando Madeira
Fortemente impactados pela crise do novo coronavírus, comerciantes do Espírito Santo comemoram as vendas do último fim de semana. As lojas de rua foram autorizadas a funcionar excepcionalmente no sábado (8) por conta do Dia dos Pais. Segundo a Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio), o faturamento durante a semana representou de 75% a 80% do esperado para o período. Já o movimento no sábado foi maior que o registrado na véspera da mesma data comemorativa em 2019.
"Foi melhor que as nossas expectativas, não só na Região Metropolitana, mas em todo o Estado. Todos os segmentos se beneficiaram, mas principalmente o de confecções e calçados. Neste, estimamos que tenha superado a venda do mesmo dia do ano passado", afirmou o presidente da Fecomércio, José Lino Sepulcri. 
Ele avalia que o consumidor estava "carente de sair" e que, por isso, houve grande movimentação em locais onde há concentração de lojas como a Glória, em Vila Velha, e a avenida Expedito Garcia, em Cariacica. O presidente da Fecomércio aponta que os empresários respeitaram os cuidados dentro dos estabelecimentos, como a obrigatoriedade do uso de máscaras, disponibilização de álcool em gel e limitação de entrada de acordo com o tamanho da loja. 

Veja Também

Câmara de Lojistas de Vitória comemora reabertura do comércio: "Alívio"

"Houve movimento respeitoso e que, naturalmente, estávamos precisando dessa oportunidade. Infelizmente, os quatro meses que antecederam a liberação no sábado trouxeram resultados preocupantes para os comerciantes", diz.
Diretor da entidade, José Carlos Bergamin ressaltou que a abertura no sábado, mesmo que excepcional, contribuiu para "mudar o clima", dando otimismo aos comerciantes.
"Os negócios vão se sustentando e, com eles, os empregos. Atingimos a meta de R$ 400 milhões de faturamento. Nós imaginamos que seja 75% a 80% do desemprenho do varejo relativo à última semana. No ano passado, o faturamento foi em torno de R$ 500 milhões. Já é muito bom e nos dá ânimo", afirma.

Veja Também

Grande Vitória registra inflação de 0,21% em julho

MEDIDA É EXCEPCIONAL

Na última quinta-feira (6), o governador Renato Casagrande autorizou que as lojas de rua abrissem no sábado (8), das 9h às 15h. Ele deixou claro que essa seria uma situação excepcional. 
Passada a data comemorativa, o funcionamento de lojas e estabelecimentos comerciais deve voltar a seguir o que determina a Matriz de Risco para cada cidade.

Veja Também

Nova CPMF: entenda o imposto digital que o governo quer criar

MOVIMENTO TAMBÉM CRESCEU NOS SHOPPINGS

Depois de cinco meses fechados aos fins de semana, os shoppings voltaram a abrir aos sábados na Região da Grande Vitória e em outras cidades de risco moderado. A véspera do Dia dos Pais (8) marcou o primeiro dia da retomada e registrou movimento maior de clientes que o de segunda a sexta-feira.
De acordo com a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) no Espírito Santo, o movimento registrado ficou 20 pontos percentuais acima da média registrada em dias da semana. Isso porque, de segunda a sexta-feira, os centros de compras estão ficando com 60% da sua capacidade, já considerando os padrões estabelecidos pelo governo. Já neste sábado, atenderam 80% da capacidade. Além de ser o primeiro fim de semana de reabertura, o aumento do movimento foi creditado também à busca por presentes para o Dia dos Pais.

Veja Também

Sebrae/ES faz campanha para incentivar compras no comércio local

Em cidades com risco moderado, como é o caso da Grande Vitória, além de segunda a sexta, os shoppings podem funcionar das 12h às 20h aos sábados. Já a praça de alimentação pode abrir todos os dias até as 18 horas, sendo que as demais lojas permanecem fechadas aos domingos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados