Com abertura no sábado, comércio do ES comemora venda do Dia dos Pais

Movimento no comércio na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande Crédito: Fernando Madeira

"Foi melhor que as nossas expectativas, não só na Região Metropolitana, mas em todo o Estado. Todos os segmentos se beneficiaram, mas principalmente o de confecções e calçados. Neste, estimamos que tenha superado a venda do mesmo dia do ano passado", afirmou o presidente da Fecomércio, José Lino Sepulcri.

Ele avalia que o consumidor estava "carente de sair" e que, por isso, houve grande movimentação em locais onde há concentração de lojas como a Glória, em Vila Velha, e a avenida Expedito Garcia, em Cariacica. O presidente da Fecomércio aponta que os empresários respeitaram os cuidados dentro dos estabelecimentos, como a obrigatoriedade do uso de máscaras, disponibilização de álcool em gel e limitação de entrada de acordo com o tamanho da loja.

"Houve movimento respeitoso e que, naturalmente, estávamos precisando dessa oportunidade. Infelizmente, os quatro meses que antecederam a liberação no sábado trouxeram resultados preocupantes para os comerciantes", diz.



Diretor da entidade, José Carlos Bergamin ressaltou que a abertura no sábado, mesmo que excepcional, contribuiu para "mudar o clima", dando otimismo aos comerciantes.

"Os negócios vão se sustentando e, com eles, os empregos. Atingimos a meta de R$ 400 milhões de faturamento. Nós imaginamos que seja 75% a 80% do desemprenho do varejo relativo à última semana. No ano passado, o faturamento foi em torno de R$ 500 milhões. Já é muito bom e nos dá ânimo", afirma.

MEDIDA É EXCEPCIONAL

Na última quinta-feira (6), o governador Renato Casagrande autorizou que as lojas de rua abrissem no sábado (8), das 9h às 15h. Ele deixou claro que essa seria uma situação excepcional.

Passada a data comemorativa, o funcionamento de lojas e estabelecimentos comerciais deve voltar a seguir o que determina a Matriz de Risco para cada cidade.



MOVIMENTO TAMBÉM CRESCEU NOS SHOPPINGS

De acordo com a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) no Espírito Santo, o movimento registrado ficou 20 pontos percentuais acima da média registrada em dias da semana. Isso porque, de segunda a sexta-feira, os centros de compras estão ficando com 60% da sua capacidade, já considerando os padrões estabelecidos pelo governo. Já neste sábado, atenderam 80% da capacidade. Além de ser o primeiro fim de semana de reabertura, o aumento do movimento foi creditado também à busca por presentes para o Dia dos Pais.