Comércio na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande Crédito: Fernando Madeira

Dias dos Pais. No anúncio feito pelo governador O governo estadual anunciou que o comércio em todas as cidades do Espírito Santo poderá funcionar no próximo sábado (08) para atender às compras dos. No anúncio feito pelo governador Renato Casagrande, na tarde desta quinta-feira (06), ele deixou claro que a situação será excepcional.

Your browser does not support the audio element. Comércio no ES poderá abrir neste sábado (08) para o Dia dos Pais

Os estabelecimentos comerciais poderão funcionar no horário de 9h às 15h e os shoppings de 12h às 20h. Já os restaurantes poderão abrir no domingo até as 18 horas.

"Por causa da contribuição que o comércio já deu neste processo todo, em quase cinco meses, estamos extraordinariamente tomando essa decisão. O setor já sofreu restrições em outras datas, por isso estamos dando essa condição, numa busca de recuperação da atividade econômica", pontuou Casagrande, se referindo às datas de Dia das Mães e Dia dos Namorados, quando o Estado tinha medidas mais rígidas.

COMO FICA DEPOIS?

Passada a data comemorativa, o funcionamento de lojas e estabelecimentos comerciais deve voltar a seguir o que determina a Matriz de Risco para cada cidade. A entrada de crianças menores de 12 anos em shoppings continua proibida.

Risco alto

Nos municípios qualificados de risco alto pela Matriz de Risco, os restaurantes continuarão proibidos de abrir no domingo, funcionando de segunda a sábado até às 18h. Bares permanecem fechados.

O comércio só poderá abrir de segunda a sexta, de 10 às 16h. Nas cidades com menos de 70 mil habitantes, as lojas poderão funcionar por seis horas, desde que não passe das 18h. Os comerciantes também vão poder escolher se abrem de segunda a sexta ou de terça a sábado. Já os shoppings só poderão abrir de segunda a sexta, das 12h às 20h.

Risco moderado

Nos municípios de risco moderado, os estabelecimentos comerciais poderão funcionar de segunda a sexta, de 10 às 16h, e aos sábados das 9h às 15h.

O atendimento presencial nos shoppings centers será permitido de segunda a sábado, das 12h às 20h, ficando fechado aos domingos.

Já os restaurantes, incluindo os que ficam dentro dos shoppings, poderão funcionar todos os dias da semana até às 18h. Bares continuam proibidos de abrir.

Risco baixo

Nos municípios qualificados no risco baixo, o funcionamento de comércio, restaurantes e bares será permitido sem restrição de horário e dias da semana. Porém, o protocolo de funcionamento como uso de máscaras para clientes e funcionários e distanciamento devem continuar sendo adotado.