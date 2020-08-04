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Crise econômica

Queda no comércio global deve ficar em 13%, diz diretor-geral da OMC

Em abril, a Mundial do Comércio (OMC) estimou que o comércio mundial teria queda de 13% no cenário otimista e de 32% no pessimista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2020 às 16:43

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 16:43

Diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Roberto Azevêdo
Diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Roberto Azevêdo Crédito: Fábio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil
O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Roberto Azevêdo, afirmou hoje (4) que a queda do comércio neste ano deve ficar dentro do cenário mais otimista. Em abril, a OMC estimou que o comércio mundial teria queda de 13% no cenário otimista e de 32% no pessimista.
São dois cenários horríveis. Hoje os nossos economistas estão estimando que nós devemos ficar mais próximos do cenário otimista, se é que a gente pode chamar assim, em torno de 13%. Mesmo essa contração otimista é a pior do que vimos na crise financeira de 2008 e 2009. Pior que isso só na grande depressão dos anos 30, disse.
Azevêdo participou do evento Diálogo Empresarial: novos desafios e oportunidades no comércio internacional, organizado pela Câmara de Comércio Internacional no Brasil (ICC Brasil) e pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), transmitido pela internet.
Ele afirmou que há uma certa preocupação da OMS com o discurso nacionalista de autossuficiência como resposta às vulnerabilidades de falta de suprimentos da área médica, explicitadas na crise causada pela pandemia de covid-19.
Na prática, a autossuficiência, além de ser raramente possível pelas especificidades de cada país, não é sustentável no médio e longo prazo. Primeiro, porque tem um custo altíssimo para a sociedade e, segundo, porque não reduz a vulnerabilidade a choques de desabastecimento. Pelo contrário, a concentração da produção no território nacional expõe o país a todo tipo de choque: desastres naturais, crises econômicas e políticas, afirmou.

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