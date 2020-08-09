Shoppings registram maior movimento com reabertura no fim de semana

ORIENTAÇÕES GERAIS

A partir deste sábado (8), os estabelecimentos dos 22 municípios classificados como risco baixo poderão funcionar sem restrição de horário e dia da semana. Esta foi a única alteração para essas cidades, que já tinham a atividade comercial liberada, desde que respeitados o distanciamento em filas e a presença de um cliente a cada 10 metros quadrados.

As lojas de rua e de centros comerciais poderão ser abertas aos sábados, das 9h às 15 horas. Até o momento, só estava previsto o funcionamento durante a semana, das 10h às 16 horas. O distanciamento social em fila e o limite do número de clientes conforme o espaço físico seguem as mesmas regras do risco baixo.

Os estabelecimentos também estão liberados para funcionar aos sábados, mantendo o horário que é adotado durante a semana, do meio-dia às 20 horas. Os restaurantes da praça de alimentação têm funcionamento autorizado até as 18h - duas horas a mais do que havia sido permitido na semana passada - e, além disso, poderão abrir aos domingos. O acesso de crianças até 12 anos continua proibido.

Os restaurantes estão liberados para funcionar todos os dias da semana, até as 18 horas. Antes, o limite de funcionamento era de segunda a sábado, das 10 às 16h. Já os bares continuam proibidos, a não ser aqueles que têm registro de bar e restaurante e consigam cumprir, entre outras orientações, distanciamento mínimo de dois metros entre as mesas para receber a clientela.

Atividades aeróbicas individuais, como esteira, bicicleta, simulador de escada e dança, voltam a ser liberadas, mas deve ser respeitado o distanciamento de quatro metros entre os usuários.

As atividades comerciais estarão liberadas para funcionar de segunda a sexta-feira, das 10 às 16 horas. Nos municípios com até 70 mil habitantes, haverá a possibilidade de abertura também aos sábados, das 9 às 15h. Contudo, o funcionamento só pode ocorrer ao longo de cinco dias e o comerciante deverá escolher se abre na segunda ou no final de semana. A abertura foi liberada neste sábado (8) para todos somente devido ao Dia dos Pais.

O funcionamento dos shoppings permanece restrito aos dias da semana, do meio-dia às 20h. A flexibilização foi concedida para os restaurantes das praças de alimentação, que poderão abrir também aos sábados, até as 18h. A exceção para os shoppings foi concedida neste sábado (8), em virtude do Dia dos Pais.

O funcionamento de restaurantes foi ampliado para os sábados, até as 18h. Até agora, só eram permitidos de segunda a sexta, das 10 às 16h. Bares continuam proibidos.