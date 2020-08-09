Shoppings registram maior movimento com reabertura no fim de semana

Depois de cinco meses fechados aos fins de semana, os shoppings voltaram a abrir aos sábados na Região da Grande Vitória, no Espírito Santo. A véspera do Dia dos Pais (8) marcou o primeiro dia da retomada e registrou movimento maior de clientes que o de segunda a sexta-feira. As lojas desses estabelecimentos voltaram a funcionar aos sábados em cidades com risco moderado para o contágio do novo coronavírus, mas seguindo alguns protocolos de segurança. Já as praças de alimentação podem ser abertas também aos domingos.
As lojas precisam exigir uso de máscara para clientes e funcionários, limitar a quantidade de pessoas que entram no estabelecimento (uma a cada 10m² de área de loja), reforçar a limpeza do local, entre outras medidas.
Em cidades com risco moderado, como é o caso da Grande Vitória, shoppings podem funcionar de 12h às 20h aos sábados. Já a praça de alimentação pode abrir todos os dias até as 18 horas, sendo que as demais lojas permanecem fechadas aos domingos.
De acordo com a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) no Espírito Santo, o movimento registrado ficou 20 pontos percentuais acima da média registrada em dias da semana. Isso porque, de segunda a sexta-feira, os centros de compras estão ficando com 60% da sua capacidade, já considerando os padrões estabelecidos pelo governo. Já neste sábado, atenderam 80% da capacidade. Além de ser o primeiro fim de semana de reabertura, o aumento do movimento foi creditado também à busca por presentes para o Dia dos Pais, comemorado neste domingo (9).
CRIANÇAS PROIBIDAS
Mesmo com a flexibilização de dias e horários de funcionamento dos shoppings e da praça de alimentação desses empreendimentos, crianças de até 12 anos continuam tendo o acesso proibido. Segundo o governador Renato Casagrande (PSB), a restrição visa à preservação da saúde desse público.
LOJAS DE RUA
Excepcionalmente neste sábado (8), devido a véspera do Dia dos Pais, o governo do Estado autorizou também que o comércio de rua de todo o Espírito Santo, incluindo cidades com risco alto, a funcionar. Em cidades com risco moderado, o funcionamento das lojas está liberado de segunda a sexta, das 10h às 16h, e aos sábados, das 9h às 15h, seguindo as mesmas regras de distanciamento social e uso de máscara por clientes.
CONFIRA AS NOVAS REGRAS
ORIENTAÇÕES GERAIS
A partir deste sábado (8), os estabelecimentos dos 22 municípios classificados como risco baixo poderão funcionar sem restrição de horário e dia da semana. Esta foi a única alteração para essas cidades, que já tinham a atividade comercial liberada, desde que respeitados o distanciamento em filas e a presença de um cliente a cada 10 metros quadrados.
As lojas de rua e de centros comerciais poderão ser abertas aos sábados, das 9h às 15 horas. Até o momento, só estava previsto o funcionamento durante a semana, das 10h às 16 horas. O distanciamento social em fila e o limite do número de clientes conforme o espaço físico seguem as mesmas regras do risco baixo.
Os estabelecimentos também estão liberados para funcionar aos sábados, mantendo o horário que é adotado durante a semana, do meio-dia às 20 horas. Os restaurantes da praça de alimentação têm funcionamento autorizado até as 18h - duas horas a mais do que havia sido permitido na semana passada - e, além disso, poderão abrir aos domingos. O acesso de crianças até 12 anos continua proibido.
Os restaurantes estão liberados para funcionar todos os dias da semana, até as 18 horas. Antes, o limite de funcionamento era de segunda a sábado, das 10 às 16h. Já os bares continuam proibidos, a não ser aqueles que têm registro de bar e restaurante e consigam cumprir, entre outras orientações, distanciamento mínimo de dois metros entre as mesas para receber a clientela.
Atividades aeróbicas individuais, como esteira, bicicleta, simulador de escada e dança, voltam a ser liberadas, mas deve ser respeitado o distanciamento de quatro metros entre os usuários.
As atividades comerciais estarão liberadas para funcionar de segunda a sexta-feira, das 10 às 16 horas. Nos municípios com até 70 mil habitantes, haverá a possibilidade de abertura também aos sábados, das 9 às 15h. Contudo, o funcionamento só pode ocorrer ao longo de cinco dias e o comerciante deverá escolher se abre na segunda ou no final de semana. A abertura foi liberada neste sábado (8) para todos somente devido ao Dia dos Pais.
O funcionamento dos shoppings permanece restrito aos dias da semana, do meio-dia às 20h. A flexibilização foi concedida para os restaurantes das praças de alimentação, que poderão abrir também aos sábados, até as 18h. A exceção para os shoppings foi concedida neste sábado (8), em virtude do Dia dos Pais.
O funcionamento de restaurantes foi ampliado para os sábados, até as 18h. Até agora, só eram permitidos de segunda a sexta, das 10 às 16h. Bares continuam proibidos.
Independentemente da classificação de risco do município, algumas orientações valem para todos os segmentos, tais como a obrigatoriedade do uso de máscaras e a disponibilização de álcool em gel para os funcionários e os clientes, bem como respeito a todas as medidas sanitárias estabelecidas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).