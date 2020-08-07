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Agroturismo: sítios reabrem para almoço aos fins de semana na Serra

Os restaurantes dos sítios voltaram a abrir, sendo que áreas dos fogões a lenha estão delimitadas para não haver aglomeração, segundo informações da Prefeitura da Serra. Visitantes podem curtir a natureza do local até às 16 horas, em área limitada

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 13:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2020 às 13:03
Comida de fogão à lenha: sítios do agroturismo voltam a funcionar na Serra
Comida de fogão à lenha: sítios do agroturismo voltam a funcionar na Serra Crédito: Divulgação / Secom-PMS
Dois sítios de agroturismo da Serra voltaram a funcionar às sextas-feiras e aos finais de semana: o Ouro Velho, em Pitanga; e o Recanto do Mestre Álvaro, próximo à região de Serra-Sede. Para reabrir, os estabelecimentos adotaram medidas de higiene rigorosas para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, segundo a Prefeitura da Serra.
Os restaurantes dos sítios estão abertos para almoço, sendo que as áreas dos fogões a lenha estão delimitadas para não haver aglomeração. O visitante ainda pode curtir a natureza do local até às 16 horas, em uma área limitada.

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Outras medidas adotadas nos locais foram um maior distanciamento das mesas e disponibilização, já na entrada, de pia com sabonete líquido e álcool 70% para o visitante higienizar as mãos.

GARÇONS DE MÁSCARA

No Sítio Ouro Velho, os garçons estão equipados com máscaras de proteção. Além disso, segundo os responsáveis pelo restaurante, estão são oferecidas luvas descartáveis para o cliente utilizar na hora de pegar os talheres para se servir na área do fogão a lenha.
Medidas similares adotou o Sitio Recanto do Mestre Álvaro. Lá, o visitante tem à disposição um lenço com álcool 70% para tocar nos talheres de pegar as comidas. "Muitas famílias vêm com crianças, que podem brincar ao ar livre, mantendo, é claro, o distanciamento necessário", afirmou a proprietária Helana Piazzarollo.

ONDE FICA

Sítio Ouro Velho
  • Endereço: Rua Miguel José, S/N, Pitanga
  • Funcionamento: sextas-feiras e sábados, das 10 às 16 horas
  • Contato: (27) 98155-6208
Sítio Recanto do Mestre Álvaro
  • Endereço: Entrada do Itaiobaia, S/N - Zona Rural
  • Funcionamento: sextas, sábados e domingos, das 10 às 16 horas
  • Contato: (27) 3099-7070 ou (27) 99839-5484

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