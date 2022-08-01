Cesan: conta de água e esgoto fica 13% mais cara a partir desta segunda (1°)

Conta de água da Cesan vai ficar mais cara Crédito: TV Gazeta/Reprodução

Começa a valer nesta segunda-feira (1º) o reajuste de 13,09% nas contas de água e esgoto da Cesan . O aumento foi aprovado em junho pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP).

A medida é válida para 46 municípios atendidos pela estatal de saneamento e vale até a data do próximo reajuste, previsto para o final de julho de 2023. Veja lista de cidades:



Afonso Cláudio



Água Doce do Norte



Águia Branca



Alto Rio Novo

Anchieta

Apiacá

Aracruz

Atílio Vivácqua

Barra de São Francisco

Boa Esperança

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cariacica

Castelo

Conceição da Barra

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Ecoporanga

Fundão



Guarapari

Ibatiba

Irupi

Iúna

Mantenópolis

Marechal Floriano

Muniz Freire

Muqui

Nova Venécia

Pancas

Pedro Canário

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São Gabriel da Palha

São José do Calçado

São Roque do Canaã

Serra

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Pavão

Vila Valério

Vila Velha

Vitória

O aumento levou em consideração a escalada da inflação no país, que ficou em 11% no período analisado, e também o crescimento da tarifa de energia elétrica, que é muito utilizada no funcionamento do sistema de saneamento. Essa última teve 33% de aumento.

"O resultado da cesta de índices – aumento de 13,84% nos custos – reflete a alta inflação observada no país, justificada, em resumo, em razão das pressões sobre os preços de commodities e nas cadeias produtivas globais decorrentes da pandemia, e agravada pela invasão russa na Ucrânia, e da crise hídrica que levou à aplicação da bandeira de escassez hídrica", diz o documento da ARSP.

Além da nova tarifa, houve uma alteração na metodologia de cálculo. A fatura do serviço de abastecimento de água deixou de ser vinculada a um consumo mínimo de 10m³, passando a valer uma cobrança de tarifa em duas partes.