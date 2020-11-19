Carga de cigarro apreendida no ES é avaliada em quase R$ 1 milhão

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 675 mil maços de cigarro sem nota fiscal na BR 101 Crédito: Divulgação/ PRF

As cargas de cigarro apreendidas na noite dessa terça-feira (17) e na manhã de quarta-feira (18), na BR-101, foram avaliadas em R$ 907 mil segundo avaliação de auditores fiscais da Secretaria da Fazenda (Sefaz). A apreensão do produto, que estava dividido em um caminhão e uma van, foi realizada durante uma fiscalização pelas equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Guarapari e Itapemirim . As duas cargas pertencem à mesma empresa.

De acordo com informações da Sefaz, as apreensões foram efetuadas por policiais acompanhados de auditores fiscais da Receita Estadual. Segundo o auditor fiscal, Florentino Dalfior Junior, na primeira apreensão em Itapemirim, no Sul do Estado, foram apreendidos 113 mil maços, com valor aproximado de R$ 585 mil.

Nós ficamos desconfiados, pois havia várias notas cujas mercadorias possuíam destinos diferentes: Goiás, Bahia, Distrito Federal e Espírito Santo. Ao consultar, vimos que algumas chegaram a ser apresentadas na Bahia no dia 5 de novembro. Isso aponta que a empresa emite uma única nota fiscal e a utiliza para transportar a carga várias vezes, explica Dalfior Junior. Neste caso, a autuação foi de R$ 333 mil.

Na segunda apreensão, ocorrida na quarta-feira (18), em Guarapari, foram localizados 61 mil maços, com valor aproximado de R$ 322 mil.

Nos dois casos somados, o transporte irregular gerou uma autuação de R$ 465 mil. Somente após o pagamento do valor, a empresa poderá transportar a carga legalmente pelo Espírito Santo.