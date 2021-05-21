Caixa vai abrir 130 agências no país; ES vai ganhar mais duas unidades

Na contramão dos demais bancos de varejo, a Caixa Econômica Federal anunciou mais uma ampliação da rede de atendimento. O plano de expansão da rede em 2021 chega a 130 novas unidades, em 128 diferentes municípios. No Espírito Santo, serão duas novas unidades.
São 79 agências para atendimento ao público e 51 unidades especializadas em agronegócio. No Estado serão abertas uma de cada modelo, mas as cidades não foram divulgadas. A implantação será até o final do ano.
A Caixa já havia divulgado recentemente uma expansão que previa inclusive a contratação de 7 mil funcionários neste ano para dar conta da demanda. Além da continuidade da expansão nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a nova expansão também atende a mais cidades interioranas das regiões Sul e Sudeste.
Com a revisão do projeto, segundo o banco público, trata-se do maior plano de expansão dos últimos anos para fazer a Caixa chegar a todos os municípios com mais de 40 mil habitantes.
“Somos o maior banco do hemisfério Sul, e agora vamos totalizar mais de 26 mil pontos de atendimento, entre agências, lotéricas e correspondentes bancários”, ressaltou o presidente da Caixa, Pedro Guimarães,
NOVAS UNIDADES POR ESTADO
Considerando as agências de atendimento ao público geral, na região Centro-Oeste, a Caixa vai abrir 20 unidades: 1 no Distrito Federal; 5 em Goiás; 7 no Mato Grosso e 7 no Mato Grosso do Sul. Para o Nordeste, serão abertas 43 novas unidades: 3 na Bahia; 10 no Ceará; 19 no Maranhão; 1 na Paraíba; 8 no Pernambuco e 2 no Piauí.
Na região Norte, são 33 novas unidades: 7 no Amazonas; 23 no Pará; 2 em Rondônia e 1 no Tocantins. 20 unidades serão inauguradas no Sudeste: 1 no Espírito Santo; 8 em Minas Gerais; 9 em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. Na região Sul, a rede de atendimento ganha 14 unidades: 7 no Paraná; 2 em Santa Catarina e 5 no Rio Grande do Sul.
Já as unidades especializadas no atendimento ao agronegócio ficarão no Espírito Santo, Bahia, Maranhão, Pernambuco, Rondônia, Tocantins, Distrito Federal e Santa Catarina (com uma cada); Pará e Piauí (com duas unidades); São Paulo e Rio Grande do Sul (com quatro); Goiás (cinco); Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (seis); e Paraná e Minas Gerais (com sete).